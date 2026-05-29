Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05) στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων εξαιτίας φωτιάς που προκλήθηκε εντός του κτηρίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ήταν άμεση, αποκλείοντας την περιοχή γύρω από το Μέγαρο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η φωτιά προκλήθηκε όταν ένας από τους κρατουμένους στο Τμήμα Μεταγωγών έκαψε το στρώμα του κελιόυ του.

Η έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών και η άμεση άφιξη της Πυροσβεστικής απέτρεψαν τα χειρότερα, καθώς η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, προκαλώντας μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές και έντονη κάπνα στον χώρο.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα κίνητρα του κρατουμένου και τις συνθήκες ασφαλείας στον χώρο των κρατητήριων.