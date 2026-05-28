Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης, 28/05, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στον αύλιο χώρο επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εμπορία υαλοπινάκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ η επιχείρηση δεν απειλείται. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, με τις φλόγες να φαίνονται από απόσταση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.

Η φωτιά κατασβέστηκε περίπου στις 23:00.