Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης, 28/05, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στον αύλιο χώρο επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εμπορία υαλοπινάκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ η επιχείρηση δεν απειλείται. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, με τις φλόγες να φαίνονται από απόσταση.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές.
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.
Η φωτιά κατασβέστηκε περίπου στις 23:00.