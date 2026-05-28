Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 60

Η Μελισσάνθη χάνει τον Άγγελο αλλά κερδίζει κάτι που ήθελε όλη της την ζωή, η Ιουλία ζορίζεται με την κόντρα Φωκά-Σίμου, η Ασπασία μετά την αποβολή του μωρού καταλαβαίνει ότι το τραγούδι είναι το μόνο που έχει ανάγκη στη ζωή της, η Πολυξένη στέκεται ξανά στα πόδια της και η Μαγδαληνή καταρρέει με την εξαφάνιση του Οδυσσέα.

Η Μελισσάνθη παίρνει την οριστική απόφαση να βάλει τέλος στη σχέση της με τον Άγγελο, όταν αντιλαμβάνεται ότι η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να πληγώσει ανεπανόρθωτα τον Απόστολο, όμως η ψυχική της φόρτιση την οδηγεί σε κατάρρευση και σοβαρό πυρετό.

Η Ασπασία, καθηλωμένη στο σπίτι μετά την αποβολή, έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τον Σταύρο, καθώς η απώλεια του παιδιού φέρνει στην επιφάνεια παλιά παράπονα και βαθιά ρήγματα στη σχέση τους. Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο για την εξαφάνιση του Οδυσσέα και, μην αντέχοντας άλλα ψέματα, συγκρούεται ανοιχτά με την οικογένειά του, απαιτώντας να μάθει την αλήθεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=JYLHIwgxSow}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Πολυξένη αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά παρά το βαρύ πένθος και την πίεση των δημοσιογράφων, όμως κατά τη διάρκεια της πρόβας καταρρέει συναισθηματικά, αδυνατώντας να συνεχίσει.

Η Ιουλία στηρίζει τη Μαριέττα που ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα λόγω της σοβαρής κατάστασης της μητέρας της, ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη με επαγγελματικές εντάσεις του Φωκά που απειλούν να διαταράξουν την οικογενειακή ισορροπία.

Το οριστικό τέλος της σχέσης Άγγελου - Μελισσάνθης:

{https://www.youtube.com/watch?v=2LXAXQUMWW8}

Η Ασπασία βλέπει τον Σταύρο και τη Δέσποινα να φιλιούνται:

{https://www.youtube.com/watch?v=k28I_lkgvpQ}

Η Μαγδαληνή καταρρέει:

{https://www.youtube.com/watch?v=ZrDa9E-PTQY}