Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τη Νεμέα την Κυριακή 31 Μαΐου στις 20:00 στον Alpha!

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στη Νεμέα, τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας, και γνωρίζει έναν τόπο όπου το κρασί δεν είναι απλώς προϊόν, αλλά τρόπος ζωής. Από το αγιωργίτικο και τους αμπελώνες μέχρι τη σταφίδα, το πετιμέζι και τα φαγητά που σερβίρονται γύρω από ένα καλό ποτήρι κρασί, η Νεμέα αποκαλύπτεται μέσα από τις γεύσεις, τους ανθρώπους και τις ιστορίες της.

Η περιήγηση ξεκινά με τον Ηλία, που συναντά τον Άκη και τον βοηθά να καταλάβει πού βρίσκεται: σε έναν τόπο με μυθολογικό βάθος, δεμένο με τον γνωστό άθλο του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας, αλλά και με μια πολύ ισχυρή σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα. Η πρώτη γευστική στάση γίνεται στο εστιατόριο «17 χωριά», ένα wine restaurant που έχει χτίσει το μενού του πάνω στον χάρτη του αμπελώνα της Νεμέας. Δεκαεπτά πιάτα, όσα και τα χωριά της περιοχής, συνδέουν κάθε τόπο με μια διαφορετική γεύση. Ο Άκης δοκιμάζει πιάτα εμπνευσμένα από την τοπική παραγωγή, ενώ ο Μένιος τού μιλά για τη σημασία του κρασιού στην περιοχή και για το πώς πολλές φορές το κρασί μπαίνει πρώτο στο τραπέζι και το φαγητό ακολουθεί.

Στη συνέχεια, ο Άκης επισκέπτεται ένα φυτώριο αμπέλου και γνωρίζει από κοντά μια διαδικασία που προηγείται του αμπελώνα και του κρασιού. Ο Σπύρος τού δείχνει πώς ενώνεται η επιθυμητή ποικιλία όπως το αγιωργίτικο με μια ανθεκτική ρίζα, πώς γίνεται ο εμβολιασμός και πώς προστατεύεται το νέο φυτό πριν φτάσει στο αμπέλι. Η διαδρομή συνεχίζεται στο Οινοποιείο Σκούρα, στο Μαλανδρένι. Εκεί, ο Δημήτρης Σκούρας ξεναγεί τον Άκη στο κελάρι με τα κόκκινα κρασιά και του μιλά για τη σύνδεση της Νεμέας με το αγιωργίτικο. Ανάμεσα σε βαρέλια, εμφιαλώσεις και δοκιμές, η κουβέντα ανοίγει γύρω από τις χρονιές, τους παλιούς αμπελώνες και την ιδιαίτερη σχέση των ανθρώπων της περιοχής με τα κτήματά τους.

Τη δεύτερη μέρα, ο Άκης γνωρίζει μια ακόμη σημαντική πλευρά της τοπικής παραγωγής: την κορινθιακή σταφίδα. Η Αγγελική, από τη νεότερη γενιά μιας μονάδας μεταποίησης που λειτουργεί από το 1968, τον ξεναγεί στις εγκαταστάσεις και του δείχνει τα στάδια που περνά η σταφίδα μέχρι να φτάσει στο τελικό προϊόν: καθάρισμα, πλύσιμο, έλεγχος, χειροδιαλογή και συσκευασία. Μια διαδικασία εντυπωσιακή, που δείχνει πόση δουλειά κρύβεται πίσω από ένα τόσο μικρό προϊόν.

Η γαστρονομική συνέχεια τον φέρνει στο εστιατόριο Sofos, στην κεντρική πλατεία της Νεμέας. Εκεί, ο Άκης μπαίνει στην κουζίνα με την Ειρήνη και δοκιμάζει φαγητά που συνδέονται με την τοπική μνήμη και το αμπέλι: ντολμάδες με αμπελόφυλλα, κόκορα με γκόγκες και ταλαγάνι με μαρμελάδα σταφυλιού. Στο τραπέζι, η ιστορία του μαγαζιού τον γυρίζει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν η γιαγιά Αθηνά είχε ανοίξει το οινομαγειρείο της και οι ντόπιοι περνούσαν από εκεί για το καθημερινό τους φαγητό.

Στην Αρχαία Νεμέα, ο Άκης συναντά τη Νάνσυ Παπαϊωάννου και τον Στέφανο, που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν αποκλειστικά με τους αφρώδεις οίνους, ενώ το επεισόδιο ολοκληρώνεται στο χωριό Κούτσι, σε μια συνάντηση που έχει άρωμα πετιμεζιού και ξυλόφουρνου. Ο Νίκος υποδέχεται τον Άκη στο αγρόκτημά του, όπου μαζί με την κυρία Ντίνα φτιάχνουν μουστοκούλουρα, μιλούν για το πετιμέζι και στρώνουν ένα πλούσιο τραπέζι με προϊόντα του τόπου.

Από τον μύθο του Ηρακλή μέχρι το αγιωργίτικο, και από τη σταφίδα μέχρι τα μουστοκούλουρα, η Νεμέα αποκαλύπτεται ως ένας τόπος με βαθιές ρίζες, δυνατή παραγωγή και ανθρώπους που συνεχίζουν να χτίζουν πάνω στην παράδοσή της.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

