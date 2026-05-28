Με μία νέα καλλιτεχνική πρόκληση βρέθηκε αντιμέτωπη η Βάνα Μπάρμπα.

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο βρέθηκε η Βάνα Μπάρμπα ύστερα από πρόσκληση που δέχτηκε από την ιταλική πρεσβεία, όπου υποδύθηκε τη «Μήδεια Πρόσφυγα» στο Palazzo di Barolo.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου και τον Άρη Καβατζίκη, η ηθοποιός φαίνεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη τόσο για την πρόσκληση όσο και για το τελικό αποτέλεσμα.

Η πρωτοβουλία πάρθηκε από τον Έλληνα πρέσβη Ιωάννη Κάντζα, την ηθοποιό και τις εκδόσεις Μικρόκοσμος. Η δράση ωστόσο, δεν αφορά την «Μήδεια» του Ευριπίδη, αλλά τη «Μήδεια στο Μανχάταν», μιας γερμανίδας συγγραφέως.

Στο σχετικό απόσπασμα απεικονίζεται η Βάνα Μπάρμπα να ερμηνεύει τη «Μήδεια Πρόσφυγα» συνοδευόμενη από την υψίφωνο κυρία Διακάκη.

Μάλιστα φαίνεται πως έχει κατατεθεί μία πρόταση προκειμένου να παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένη παράσταση σε χώρες της Μεσογείου τον Οκτώβριο.