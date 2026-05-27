Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στην Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία, όσα αποκάλυψε στο «Buongiorno».

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξέπληξε ευχάριστα τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, καθώς ανήρτησε μία σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι πήρε το πτυχίο της.

Η ηθοποιός έχει γίνει ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές, έχοντας αφήσει το δικό της στίγμα στην υποκριτική και το θέατρο.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε το λόγο για τον οποίο αποφάσισε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στα 64 της χρόνια:

«Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία παρακαλώ… Νιώθω καλά! Είχα ξεμακρύνει τόσο πολύ που δεν το περίμενα ούτε εγώ να γίνει. Τέλος πάντων… Το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει τρία μαθήματα».

Μάλιστα απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το τί ήταν αυτό που την έκανε να επιστρέψει στις σπουδές της ανέφερε: «Διαγράφουν τους αιώνιους φοιτητές. Δεν είχα πλέον περιθώριο. Συναντήθηκα και με τη Δανάη Λουκά, την ηθοποιό και φίλη, και τις χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ… με ώθησε. Περίπου έξι μήνες μου πήρε».

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, είχε προσθέσει «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!!!», με την ίδια να αναφέρει ότι ο μπαμπάς της ήθελε να τη δει να αποφοιτεί: «Την έκλεισα αυτή την εκκρεμότητα. Αν υπάρχει ψυχή είναι χαρούμενη, αν δεν υπάρχει είμαι εγώ χαρούμενη…».

Κλείνοντας απάντησε με χιούμορ στον δημοσιογράφο σχετικά με το αν επρόκειτο να αλλάξει καριέρα και να γίνει καθηγήτρια: «Οπωσδήποτε!», ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσει τις σπουδές της στην ψυχολογία:

«Δεν θα με δείτε να γίνομαι καθηγήτρια, το πολύ – πολύ να με δείτε να ασχολούμαι με κανένα μάθημα στο Καποδιστριακό στην ψυχολογία. Μάλλον είναι καιρός να δώσω εκεί γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι».