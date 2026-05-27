Βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους σχεδόν τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Κακουργηματικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από περιοχές του Ηρακλείου, ου Ρεθύμνου και του Λασιθίου που φέρονται να εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Όλοι οδηγήθηκαν το πρωί στους Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που προχώρησαν στην άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους για κατηγορίες που, κατά περίπτωση, αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια σε απάτη

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές που φέρονται πως κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, αναλαμβάνοντας το συντονισμό της δράσης των υπολοίπων μελών από το 2019 έως το 2024, τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι δύο λογιστές οι οποίοι γνώριζαν καλά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, φέρονται να στρατολόγησαν τους υπευθύνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ΚΥΔ, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, κατηγορούνται ότι εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» για να δηλώνουν τις εκτάσεις γης ως δικές τους και να εισπράττουν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Όλοι οι κατηγορούμενοι ι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.