H επίμαχη ουσία που εντοπίστηκε στα δημοφιλή μανό μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Νέα ανάκληση εκδόθηκε για τα δημοφιλή βερνίκια νυχιών gel της OPI, καθώς εντοπίστηκε απαγορευμένη χημική ουσία που θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης Safety Gate, το προϊόν OPI GelColor - Color So Hot It Berns περιέχει την ουσία TPO (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide), η οποία έχει απαγορευτεί στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα, ενώ υπάρχουν ανησυχίες και για επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα και στην ανάπτυξη του εμβρύου. Παράλληλα ανάκληση διατάχθηκε και για το OPI Gel Color - Incognito Mode, με αριθμό παρτίδας GCS011 και κωδικό μοντέλου 2201.

Αυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που ανακαλούνται

Τα προϊόντα διατίθετναι σε γυάλινο μπουκάλι 15 ml και ανήκουν στη σειρά GelColor της OPI, που κυκλοφορεί ευρέως και στην ελληνική αγορά μέσω καταστημάτων και e-shops. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση διάθεσης και απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Οι καταναλωτές που το έχουν ήδη αγοράσει καλούνται να σταματήσουν τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα αγοράς για περαιτέρω οδηγίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μέτρα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένα προϊόντα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν λόγω παλαιών αποθεμάτων ή ανεπίσημων καναλιών διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και τους αριθμούς παρτίδας και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις.