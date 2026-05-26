Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων μοντέλων air fryer προχώρησε η εταιρεία Secura στον Καναδά, εξαιτίας προβλήματος που ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής. Η ειδοποίηση αφορά αποκλειστικά τις φριτέζες αέρος Secura με μοντέλο SAF-53 (TXG-DS16) και κωδικούς ημερομηνίας 1903 και 1904. Οι συσκευές είναι μαύρου χρώματος με ασημί λεπτομέρειες, φέρουν το λογότυπο «Secura» στο επάνω μέρος και στην κάτω πλευρά τους αναγράφονται τόσο ο αριθμός μοντέλου όσο και ο τετραψήφιος κωδικός παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των καναδικών αρχών, μια εσωτερική σύνδεση καλωδίου μπορεί να υπερθερμανθεί, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο φωτιάς αλλά και πιθανότητα εγκαυμάτων στους χρήστες. Παρότι μέχρι τα μέσα Μαΐου 2026 δεν είχαν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών ή πυρκαγιάς στον Καναδά, η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση για προληπτικούς λόγους και για την προστασία των καταναλωτών.

Η Secura καλεί όσους διαθέτουν τη συγκεκριμένη συσκευή να διακόψουν αμέσως τη χρήση της και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να λάβουν αποζημίωση μέσω δωροκάρτας Amazon.ca ή αντικατάσταση προϊόντος. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι καταναλωτές θα πρέπει να αποστείλουν φωτογραφίες της συσκευής, να δείξουν ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει κοπεί και να καταγράψουν τον κωδικό ημερομηνίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία τηλεφωνικά, μέσω email ή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, όπου υπάρχει ειδική ενότητα για ανακλήσεις προϊόντων. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι τα προϊόντα που έχουν ανακληθεί δεν πρέπει να μεταπωλούνται, να χαρίζονται ή να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.