Μέσα στο καλοκαίρι και με πιθανότερο ορίζοντα τον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων, καθώς συνδυάζει υψηλά ποσοστά επιδότησης, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αξία των κατοικιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, επενδυτές αλλά και νέους που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν ή να επαναφέρουν στην αγορά ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά επί σειρά ετών.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης ούτε έχει δημοσιοποιήσει τον επίσημο οδηγό εφαρμογής. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα δείχνουν ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική, με βασικό στόχο την επανένταξη χιλιάδων παλαιών κατοικιών στην αγορά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο «Ανακαινίζω» θα επικεντρώνεται κυρίως σε κλειστά ακίνητα, παρέχοντας επιδότηση που θα κυμαίνεται από 70% έως και 95% για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η επιλέξιμη δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί έως τις 36.000 ευρώ. Για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπεται να φτάνουν στο ανώτατο όριο.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευής έως το 1990, οι οποίες παραμένουν εκτός αγοράς και μπορούν να επιστρέψουν κυρίως μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παλαιά διαμερίσματα που απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι εργασίες που εκτιμάται ότι θα καλύπτονται περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αλλαγές δαπέδων, ελαιοχρωματισμούς, επισκευές τοιχοποιίας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες κτιριακές και ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του γερασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση παραμένει βασικός πυλώνας του προγράμματος, χωρίς όμως να αποτελεί τη μοναδική κατεύθυνση των παρεμβάσεων. Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, οι ενεργειακές εργασίες θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας των κατοικιών κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα.

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν ιδιοκτήτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, χωρίς αυστηρά ηλικιακά κριτήρια. Οι έως τώρα ενδείξεις κάνουν λόγο για εισοδηματικό όριο έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Αυξημένες επιδοτήσεις προβλέπεται να δοθούν σε άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Βασικός στόχος του νέου «Ανακαινίζω» είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών σε μια περίοδο αυξημένης στεγαστικής πίεσης και υψηλών ενοικίων. Η στρατηγική της πολιτείας εστιάζει στην αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος αντί της αποκλειστικής στήριξης της νέας οικοδομικής δραστηριότητας, επιδιώκοντας την επιστροφή χιλιάδων ακινήτων στην αγορά.

Ωστόσο, ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Παρά τα υψηλά ποσοστά επιδότησης, το πλαφόν που υπολογίζεται περίπου στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται περιορισμένο, καθώς το πραγματικό κόστος μιας ολοκληρωμένης ανακαίνισης σήμερα μπορεί να κυμαίνεται από 700 έως και 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, λόγω της αύξησης στο κόστος υλικών, εργατικών, μεταφορών και ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα διαμέρισμα επιφάνειας 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρειαστεί να καλύψουν σημαντικό μέρος της δαπάνης με ίδια κεφάλαια, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Την ίδια στιγμή, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, καθώς η φιλοσοφία του «Ανακαινίζω» συνδέεται άμεσα με την επιστροφή των κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι τα ακίνητα θα πρέπει να μισθώνονται νόμιμα, να παραμένουν στην αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να μην αξιοποιούνται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.