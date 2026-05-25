Για την Έκθεση στις φετινές Πανελλήνιες οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα SOS συγκροτούν ένα ευρύ πλαίσιο προβληματισμού που συνδέει τον άνθρωπο με την κοινωνία, την τεχνολογία και τις αξίες του σύγχρονου κόσμου.

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Έκθεσης κάνουν πρεμιέρα οι Πανελλήνιες 2026 την Παρασκευή 29 Μαΐου με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων να «κόβουν το νήμα» της εξέτασης δίνοντας σκυτάλη το Σάββατο 30 του μήνα στα ΕΠΑΛ.

Η Νεοελληνική Γλώσσα Έκθεση χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα των θεματικών της αξόνων, οι οποίοι επανέρχονται διαχρονικά με διαφορετικές εκφάνσεις, προσαρμοσμένες στις κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές εξελίξεις κάθε εποχής. Για το 2026, οι πιθανότερες θεματικές ενότητες συγκροτούν ένα πλαίσιο που συνδέει τον άνθρωπο με την κοινωνία, την τεχνολογία και τις αξίες του σύγχρονου κόσμου εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας Upbility δίνει στους υποψηφίους τα θέματα SOS που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την προετοιμασία τους για το μάθημα της Έκθεσης.

Καταρχάς, ο τομέας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης παραμένει κεντρικός και διαχρονικός. Η εκπαιδευτική διαδικασία εξετάζεται τόσο ως προς τον παιδαγωγικό της ρόλο όσο και ως προς τη λειτουργία της στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Ζητήματα όπως ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η μετάβαση από τη στείρα απομνημόνευση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, καθώς και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν βασικούς άξονες προβληματισμού. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως μηχανισμός μετάδοσης γνώσεων, αλλά και ως θεσμός διαμόρφωσης αξιών και προσωπικότητας.

Στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση είναι η θεματική της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη σύγχρονη κοινωνία. Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και την καθημερινή ζωή, καθώς και η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές συσκευές και τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούν νέα δεδομένα και προβληματισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις της υπερπληροφόρησης, του ψηφιακού εθισμού και της αλλοίωσης της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Παράλληλα, σημαντική θέση κατέχει η θεματική των νέων, της κοινωνικοποίησης και των αξιών. Οι νέοι αποτελούν τον βασικό αποδέκτη των κοινωνικών αλλαγών και ταυτόχρονα τον φορέα του μέλλοντος. Ζητήματα όπως η ψυχολογική πίεση, το άγχος, η αποξένωση, αλλά και η ανάγκη καλλιέργειας αξιών όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα, βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο εθελοντισμός ως μορφή ενεργού κοινωνικής συμμετοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζει επίσης η θεματική της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύγχρονη κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα τίθεται το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και της ενεργού πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Πρόκειται για έναν άξονα με έντονο κοινωνικό και ηθικό περιεχόμενο. Εξίσου σημαντική είναι η περιβαλλοντική θεματική, η οποία συνδέεται με την κλιματική κρίση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η ρύπανση και η ανάγκη διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας σημασίας, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το παρόν και το μέλλον της

ανθρωπότητας.

Στο πεδίο της εργασίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού εξετάζονται ζητήματα όπως η ανεργία των νέων, η επαγγελματική ανασφάλεια, η ψυχολογική πίεση στον εργασιακό χώρο, καθώς και η ανάδυση νέων επαγγελμάτων στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τέλος, ο πολιτισμός, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η ιστορική μνήμη συγκροτούν έναν ακόμη βασικό θεματικό πυλώνα. Η πολιτιστική κληρονομιά, η παράδοση, η εθνική ταυτότητα, καθώς και η σχέση παράδοσης και παγκοσμιοποίησης αποτελούν διαχρονικά ζητήματα προβληματισμού. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν επίσης τα φαινόμενα παραπληροφόρησης, όπως τα fake news, καθώς και ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ιστορική συνείδηση, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην κατανόηση της ταυτότητας των κοινωνιών.

Όπως τονίζει η κα Γρίβα οι θεματικοί άξονες των Πανελληνίων 2026 δεν αποτελούν αποσπασματικές ενότητες, αλλά ένα ενιαίο πλέγμα προβληματισμού που συνδέει την εκπαίδευση, την κοινωνία, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ αυτών των πεδίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας για τον μαθητή, καθώς οι θεματικές συχνά αλληλοσυνδέονται και

συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο των εξετάσεων.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)