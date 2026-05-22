Διαχρονικά ζητήματα όπως ο ρόλος της παιδείας, οι ανθρώπινες αξίες, η ελευθερία, η ευθύνη και η σχέση ανθρώπου – τεχνολογίας εξακολουθούν να αποτελούν σταθερούς «πυλώνες» θεματολογίας στις Πανελλήνιες.

Καθώς οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν η Έκθεση παραμένει ένα από τα μαθήματα που προβληματίζουν περισσότερο τους υποψηφίους καθώς οι υψηλές βαθμολογίες δεν βασίζεται μόνο στην καλή χρήση της γλώσσας, αλλά κυρίως στην ικανότητα του μαθητή να κατανοεί τα μεγάλα ζητήματα της εποχής, να οργανώνει σωστά τη σκέψη του και να αναπτύσσει τεκμηριωμένο λόγο.

Παραδοσιακά τα θέματα των Πανελληνίων κινούνται γύρω από κοινωνικά, ανθρωπιστικά και σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των νέων. Για αυτόν τον λόγο, η σωστή προετοιμασία δεν περιορίζεται στην αποστήθιση έτοιμων εκθέσεων, αλλά απαιτεί ουσιαστική ενημέρωση, κριτική σκέψη και εξοικείωση με επίκαιρους προβληματισμούς τονίζει ο Αποστόλης Ζυμβραγάκης, Φιλόλογος M.Ed., Συγγραφέας.

Ανάμεσα στα θέματα που θεωρούνται ιδιαίτερα πιθανά για τις Πανελλήνιες 2026 βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη και η σχέση της με την εκπαίδευση. Η ραγδαία εξάπλωση εργαλείων AI αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες, μαθαίνουν και επικοινωνούν. Ένα πιθανό θέμα θα μπορούσε να αφορά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τους κινδύνους που δημιουργούνται, όπως η εξάρτηση από τις ψηφιακές εφαρμογές ή η αποδυνάμωση της κριτικής σκέψης. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη.

Ιδιαίτερα επίκαιρο θεωρείται και το ζήτημα της ψηφιακής ζωής και της κοινωνικής αποξένωσης. Τα social media αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των νέων, επηρεάζοντας όχι μόνο την επικοινωνία αλλά και την ψυχολογία τους. Ένα πιθανό θέμα θα μπορούσε να εξετάζει το κατά πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης τους στη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση.

Ένα ακόμη θέμα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης είναι η ψυχική υγεία των νέων. Το άγχος των εξετάσεων, οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας και η πίεση για επιτυχία απασχολούν έντονα μαθητές και κοινωνία. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να μπορούν να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τις αιτίες του άγχους, τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας στη ζωή των νέων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συχνά επανέρχονται επίσης θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φυσικές καταστροφές, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας κάνουν το περιβαλλοντικό ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο. Ένα πιθανό θέμα μπορεί να αφορά την ευθύνη του πολίτη απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο της πολιτείας στη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η διάδοση ψευδών ειδήσεων επηρεάζει την κοινή γνώμη και δημιουργεί σύγχυση. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τη σημασία της κριτικής σκέψης, του ελέγχου των πληροφοριών και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Πέρα όμως από τα επίκαιρα ζητήματα, στις Πανελλήνιες παραμένουν πάντα ισχυρά και τα διαχρονικά θέματα. Η Παιδεία και ο ρόλος του σχολείου αποτελούν σταθερό άξονα προβληματισμού. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να γνωρίζουν όχι μόνο τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου, αλλά και τη συμβολή του στη διαμόρφωση προσωπικότητας, αξιών και κοινωνικής συνείδησης.

Εξίσου συχνά εμφανίζονται θέματα που αφορούν τις αξίες και την ηθική στη σύγχρονη κοινωνία. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η ανθρωπιά θεωρούνται έννοιες με διαχρονική σημασία, ιδιαίτερα σε μια εποχή κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών.

Ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά είναι επίσης θεματικές που συνδέονται άμεσα με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία. Μέσα από τέτοια θέματα εξετάζεται η κοινωνική ευαισθησία των νέων και η σημασία της συλλογικής δράσης.

Παράλληλα, η ελευθερία και η ατομική ευθύνη αποτελούν διαχρονικά ζητήματα που μπορούν να συνδεθούν με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του σύγχρονου πολίτη. Τέλος, η σχέση τεχνολογίας και ανθρώπου παραμένει πάντα επίκαιρη. Η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί νέα ηθικά, κοινωνικά και επικοινωνιακά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες.

Η σωστή προετοιμασία για την Έκθεση δεν σημαίνει αποστήθιση έτοιμων κειμένων. Αυτό που πραγματικά βοηθά τον μαθητή είναι η κατανόηση των θεμάτων, η συνεχής ενημέρωση, η εξάσκηση στην επιχειρηματολογία και η ικανότητα σύνδεσης των ιδεών με παραδείγματα από την καθημερινότητα και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι Πανελλήνιες απαιτούν καθαρή σκέψη, σωστή δομή και ουσιαστικό περιεχόμενο. Όσο περισσότερο ο μαθητής καλλιεργεί την κριτική του ικανότητα και οργανώνει τη σκέψη του, τόσο πιο έτοιμος θα είναι να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί στην εξέταση της Έκθεσης.

Το γραπτό που ξεχωρίζει και «κερδίζει» τον βαθμολογητή είναι εκείνο που συνδυάζει σωστή δομή, ουσιαστική επιχειρηματολογία και κριτική σκέψη, αποδεικνύοντας ότι ο υποψήφιος δεν «αναπαράγει» απλώς γνώση, αλλά τη χρησιμοποιεί δημιουργικά.