Βαρύς ο πέλεκυς της Ανεξάρτητης Αρχήσ Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η οποία επέβαλε βαριά πρόστιμα σε Jacobs και Pepsico.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, προχωρώντας στην επιβολή νέων διοικητικών προστίμων σε επιχειρήσεις, στις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου.

Συγκεκριμένα:

Στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 248.061€, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 328.067€, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι διαπιστωθείσες υπερβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

Η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.