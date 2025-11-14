Τα Doritos και τα Cheetos αλλάζουν όψη και σύνθεση.

Η PepsiCo ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι λανσάρει νέες, πιο «καθαρές» εκδοχές των έντονα πορτοκαλί σνακ της, χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα. Οι νέες σειρές, με την ονομασία Doritos και Cheetos Simply NKD, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά την 1η Δεκεμβρίου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας, η οποία από τον Απρίλιο έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τη μετάβαση σε φυσικά χρώματα για όλα τα τρόφιμα και ποτά της. Σύμφωνα με την PepsiCo, σήμερα περίπου το 40% των προϊόντων της στις ΗΠΑ εξακολουθούν να περιέχουν συνθετικές χρωστικές ουσίες.

Παρότι οι νέες εκδοχές Simply NKD δεν είναι εντελώς άχρωμες, η εμφάνισή τους διαφέρει αισθητά: το χρώμα τους είναι πιο απαλό, θυμίζοντας περισσότερο απλά τσιπς τορτίγιας παρά τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί σνακ.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερες πιέσεις στον κλάδο. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Kraft Heinz και General Mills έχουν δεσμευτεί να απομακρύνουν τις τεχνητές χρωστικές, ανταποκρινόμενες τόσο στις συστάσεις των ομοσπονδιακών αρχών όσο και στις εκκλήσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Robert F. Kennedy Jr., για πλήρη κατάργησή τους έως το επόμενο έτος.

Παράλληλα, αρκετές πολιτείες προωθούν ρυθμίσεις. Το Τέξας, για παράδειγμα, υιοθέτησε πρόσφατα νόμο που απαιτεί προειδοποιητικές ετικέτες σε προϊόντα με τεχνητά συστατικά, ενώ άλλες πολιτείες εξετάζουν ακόμη και απαγορεύσεις ορισμένων συνθετικών ουσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η PepsiCo διαθέτει εκδοχές Doritos και Cheetos χωρίς τεχνητές χρωστικές ήδη από το 2002, με τη σειρά Simply. Ωστόσο, εκείνα τα προϊόντα δεν είχαν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν τη γεύση των κλασικών σνακ.

Οι νέες εκδοχές Simply NKD στοχεύουν να προσφέρουν γεύση όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αυθεντικές, αλλά χωρίς χρωστικές. Για παράδειγμα, απουσιάζουν τα ενισχυτικά γεύσης, δινάτριο, ινοσινικό και δινάτριο γουανυλικό, τα οποία περιλαμβάνονται στις αρχικές συνταγές.

«Ανατρέπουμε τις προσδοκίες αφαιρώντας τα τεχνητά χρώματα αλλά όχι τη γεύση — αποδεικνύοντας ότι η αξέχαστη γεύση δεν χρειάζεται να έχει χρώμα», δήλωσε η Rachel Ferdinando, CEO της PepsiCo Foods US.

Η σειρά Simply NKD θα κυκλοφορήσει σε δημοφιλείς γεύσεις, όπως Cool Ranch Doritos και Flamin’ Hot Cheetos, διατηρώντας την ίδια τιμή με τις κλασικές εκδοχές.

Παράλληλα, η PepsiCo επιβεβαίωσε ότι οι παραδοσιακές εκδόσεις Doritos και Cheetos θα εξακολουθήσουν να παραμένουν διαθέσιμες.