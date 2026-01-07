Η ανάκληση γίνεται για την προστασία των καταναλωτών με αλλεργίες ή και δυσανεξίες.

Συναγερμός ανάκλησης σήμανε στην Αγγλία για γνωστά πατατάκια καθώς μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε η παρουσία αλλεργιογόνων που δεν αναγράφονταν στην συσκευασία. Ειδικότερα, η εταιρεία Calbee ανακοίνωσε την ανάκληση δύο δημοφιλών προϊόντων της, των Hot & Spicy Potato Chips 55g και Pizza Potato Chips 55g, λόγω παρουσίας αλλεργιογόνων ουσιών που δεν αναγράφονταν στη συσκευασία. Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάλωσης και γίνεται για την προστασία των καταναλωτών με αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Aυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Hot & Spicy Potato Chips 55g: Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες με ημερομηνία ανάλωσης μέχρι και 05/06/26, καθώς εντοπίστηκε η παρουσία μουστάρδας, ουσία που δεν είχε δηλωθεί στη συσκευασία.

Pizza Potato Chips 55g: Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες με ημερομηνία ανάλωσης μέχρι και 28/04/26, λόγω παρουσίας σέλινου, επίσης μη αναγραφόμενου στις πληροφορίες του προϊόντος.

Οι συγκεκριμένες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στη μουστάρδα ή το σέλινο, γι’ αυτό η εταιρεία τονίζει ότι κανείς καταναλωτής που ανήκει σε αυτές τις ομάδες δεν πρέπει να καταναλώσει τα προϊόντα.

Οδηγίες για τους καταναλωτές:

Αν έχετε αγοράσει κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα και έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε μουστάρδα ή σέλινο, μην το καταναλώσετε.

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε οποιοδήποτε κατάστημα Tesco για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ανάκληση γίνεται προληπτικά, για την ασφάλεια όλων των καταναλωτών, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για το πώς τα αλλεργιογόνα βρέθηκαν στα προϊόντα χωρίς να αναγράφονται στις ετικέτες. Οι καταναλωτές συνιστάται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες σε όλα τα τρόφιμα και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για πιθανές νέες παρτίδες που μπορεί να επηρεάζονται.