Τα υψηλά επίπεδα σε ασκορβικό οξύ οδήγησαν τις ελληνικές Αρχές να αποφασίσουν ανάκληση του τροφίμου,

Η Ελλάδα ενημέρωσε στις 12 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για την ειδοποίηση ανάκλησης για κατεψυγμένα φιλέτα τόνου σε μορφη στικ που προέρχονται από το Βιετνάμ και εισήχθησαν μέσω της Ολλανδίας.

Όπως ανέφεραν οι ελληνικές αρχές στην ενημέρωση ανάκλησης που κοινοποίησαν στο RASFF η ανάκληση αποφασίστηκε λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε E300 (ασκορβικό οξύ), με αποτέλεσμα 1008 mg/kg, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 300 mg/kg. Παρά τη σημαντική υπέρβαση, η περίπτωση χαρακτηρίστηκε μη σοβαρή, καθώς δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα ή προβλήματα στους καταναλωτές. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ παρακολουθούν την κατάσταση για την προστασία των καταναλωτών.

Η ενημέρωση των ελληνικών αρχών στο συστήμα RASFF για την ανάκληση

Μέχρι στιγμής ο ΕΦΕΤ δεν έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση ανάκλησης τέτοιου τροφίμου όμως σύμφωνα και με την ειδοποίηση στο RASFF μια τέτοια κίνηση αναμένεται τις επόμενες μέρες.