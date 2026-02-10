Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφασίστηκε η ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Συναγερμός σήμανε στην Αγγλία από την ανάκληση παρτίδων γνωστής μάρκας από προτηγανισμένες πατάτες μετά τον εντοπισμό σοβαρού προβλήματος επισήμανσης αλλεργιογόνου. Ειδικότερα, η αλυσίδα Co-op ανακοίνωσε στο καταναλωτικό κοινό ότι προχωρά στην ανάκληση του προϊόντος Co-op Irresistible Triple Cook Thick Cut Chunky Chips (360g) καθώς περιέχει γάλα, το οποίο δεν αναγράφεται στην ετικέτα, γεγονός που το καθιστά δυνητικά επικίνδυνο για καταναλωτές με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το προϊόν έχει συσκευαστεί λανθασμένα με πατάτες τύπου dauphinoise, οι οποίες περιέχουν γαλακτοκομικά. Η ανάκληση αφορά συσκευασίες με ημερομηνία ανάλωσης έως 14 Φεβρουαρίου 2026.

Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται «άγνωστος» για το ευρύ κοινό, καθώς η απουσία ένδειξης αλλεργιογόνου στην ετικέτα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, η Co-op απέσυρε άμεσα το προϊόν από τα ράφια, ενημέρωσε οργανώσεις υποστήριξης αλλεργικών ατόμων και τοποθέτησε σχετικές ανακοινώσεις στα καταστήματά της.

Οι καταναλωτές που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα για πλήρη επιστροφή χρημάτων, ακόμη και χωρίς απόδειξη. Για αγορές μέσω διαδικτύου, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία.