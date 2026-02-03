Ο λόγος της ανάκλησης είναι η πιθανή παρουσία της τοξίνης cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus – η επίσημη ανακοίνωση της Nestlé.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι ανακαλούνται δύο επιπλέον παρτίδες βρεφικών γαλάτων για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι «στο πλαίσιο της προληπτικής και εθελοντικής ανάκλησης που είχε ανακοινωθεί στις 5/01/2026, συμπεριλαμβάνονται πλέον δύο επιπλέον παρτίδες βρεφικών γαλάτων για λόγους ασφαλείας. Οι πρόσθετες παρτίδες είναι:

S26 Gold 1, 400 γρ., αριθμός παρτίδας 53280346AB, ημερομηνία λήξης 30/11/2027

ΝΑΝ OPTIPRO 1, 400 γρ., αριθμός παρτίδας 53410346AD, ημερομηνία λήξης 31/12/2027».

Γιατί ανακαλούνται αυτές οι παρτίδες βρεφικού γάλακτος

Ο λόγος της ανάκλησης είναι η πιθανή παρουσία της ουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, η οποία μόλις ανακοινώθηκε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές (EFSA 2/2/2026). Όπως σημειώνεται από την εταιρεία, «οι συγκεκριμένες παρτίδες, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική ανάκληση, είχαν αξιολογηθεί και πληρούσαν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη εξέλιξη των μεθοδολογιών ανάλυσης για την cereulide, που μόλις ανακοινώθηκε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στις παραπάνω προσθήκες».

Οδηγίες προς γονείς και κηδεμόνες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα των παραπάνω παρτίδων.

Επιστρέψτε τα στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης απόδειξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών:

8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό)

210 6844824 (με χρέωση από κινητό ή σταθερό)

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των προϊόντων μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζουμε».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Nestlé εδώ