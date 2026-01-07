Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται με εντολή ΕΟΦ, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο

από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

ΕΟΦ: Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται



Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Aνακαλούνται βρεφικά γάλατα NESTLE: Τι είναι η τοξίνη cereulide και ποια τα συμπτώματα

Η cereulide είναι μια επικίνδυνη βακτηριακή τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus, το οποίο μπορεί να επιμολύνει τρόφιμα, μεταξύ αυτών και βρεφικά γάλατα, όταν δεν τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και αποθήκευσης. ανήκει στις θερμοανθεκτικές τοξίνες, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA):

δεν καταστρέφεται με το βράσιμο,

δεν εξουδετερώνεται κατά την προετοιμασία του γάλακτος,

παραμένει ενεργή ακόμη και μετά από υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το γάλα παρασκευαστεί σωστά, η παρουσία της τοξίνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στα βρέφη

Η κατανάλωση γάλακτος που περιέχει cereulide μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία εμφάνιση συμπτωμάτων, συνήθως μέσα σε λίγες ώρες. Τα πιο συχνά είναι:

έντονη ναυτία,

εμετοί, συχνά επαναλαμβανόμενοι,

στομαχικές κράμπες και κοιλιακός πόνος,

γενική δυσφορία και ανησυχία στο βρέφος.

Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση, καθώς τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αφυδάτωση.

Οδηγίες προς τους γονείς και τους καταναλωτές

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους γονείς να ελέγξουν προσεκτικά τα προϊόντα που έχουν στο σπίτι τους έχοντας κατά νου ότι ο κωδικός παρτίδας βρίσκεται στη βάση του μεταλλικού κουτιού.

Αν το προϊόν ανήκει σε παρτίδα που έχει ανακληθεί ή υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά του, δεν πρέπει να καταναλωθεί και συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο ή τις αρμόδιες αρχές. Η σωστή ενημέρωση και ο έγκαιρος έλεγχος των προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της υγείας των βρεφών.

Η ανακοίνωση της NESTLE για την ανάκληση

«Η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για οποιαδήποτε ασθένεια που σχετίζεται με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Ωστόσο, για λόγους αυξημένης προσοχής, η Nestlé αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την εθελοντική ανάκληση σε πλήρη εναρμόνιση με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, και κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα παρακάτω προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν για επιστροφή χρημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς. Αν υπάρχει ανησυχία για τη διατροφή και υγεία του παιδιού σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον παιδίατρό σας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα βρεφικής διατροφής, άλλες παρτίδες των παρακάτω προϊόντων που δεν αναφέρονται, καθώς και άλλα προϊόντα Nestlé, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εθελοντικής αυτής ανάκλησης, δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω ενέργεια και είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Κατανοούμε ότι αυτή η είδηση μπορεί να έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή ερώτηση. Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .»