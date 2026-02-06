Δημιούργησαν έναν νέο αντίπαλο, την αντι-πολιτική, αναφέρει με νόημα σε ανάρτησή του.

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάρτησή του, ο Βαγγέλης Βλάχος, που έχασε τον αδερφό του στην τραγωδία των Τεμπών, θίγει για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό θέμα, με σαφείς αιχμές τόσο για τη Μαρία Καρυστιανού αλλά και για τον προοδευτικό χώρο που το επέτρεψε.

«Ο προοδευτικός χώρος έχει καταρρεύσει από τη στιγμή που έδωσε χώρο στα άκρα να εισβάλλουν σε μια ιερή υπόθεση όπως τα Τέμπη. Τα άκρα θέριεψαν και έπνιξαν σαν φίδια το δίκαιο και την αλήθεια. Δημιούργησαν έναν νέο αντίπαλο, πιο επικίνδυνο: την αντι-πολιτική, η οποία έχει πλέον τα πρόσωπα που την εκφράζουν. Τυχοδιώκτες, τυχάρπαστοι, ψεκασμένοι και φασίστες βρήκαν χώρο να εργαλειοποιήσουν ένα δράμα και να αποκτήσουν δύναμη».

Αυτά τονίζει στην ανάρτησή του, δείχνοντας ουσιαστικά την Καρυστιανού ως εκφράζουσα την αντι-πολιτική.

Γι΄ αυτό σας λέμε, πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, ανοίγει –και ορθώς κατά τον υπογράφοντα– ένα πολύ σοβαρό θέμα!

{https://x.com/EvanVlacho/status/2019507927321567734}

Β.Σκ.