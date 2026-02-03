Τι δείχνει η δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha - Αν η συσπείρωση της Ν.Δ. (σήμερα κυμαίνεται στο 56%) δεν αυξηθεί θεαματικά και υπό την πίεση των κομμάτων από τα δεξιά αλλά και από την Μ. Καρυστιανού, το κυβερνών κόμμα μπορεί να διολισθήσει και στο 25%.

«Εκλογικό Σώμα σε αναμονή». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος όλων των πρόσφατων δημοσκοπήσεων. Η πολιτική ρευστότητα που εντείνεται από την αναμονή των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού καθιστούν οποιαδήποτε ακριβή πρόβλεψη, παρακινδυνευμένη.

Ωστόσο, η πίεση που δέχεται όλο το πολιτικό σύστημα είναι εμφανής. Η Ν.Δ. έχει από εδώ και πέρα μόνο ανηφόρες μπροστά της και αυτές καλείται να τις ανέβει με ορθοπεταλιά.

Ν.Δ.: Σταθερά ποσοστά αλλά χαμηλά

Ο σταθερός πυρήνας των ποσοστών της Ν.Δ., σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha το τελευταίο διάστημα έχει σχεδόν παγιωθεί στην Πρόθεση ψήφου μεταξύ του 22,5%- 24%. Αυτά τα ποσοστά σε αναγωγή μπορεί να δώσουν εκλογικά ποσοστά μεταξύ του 27,5% - 28,5%. Με τον εκλογικό στόχο της Ν.Δ. να λάβει στις α΄ κάλπες ποσοστό άνω του 30% να είναι δύσκολος αν όχι απίθανος με τα σημερινά δεδομένα. Και σε κάθε περίπτωση πολύ μακριά από το 38,5% που απαιτείται για την αυτοδυναμία.

Στους αστάθμητους παράγοντες τόσο για το αν πιάσουν τα διλήμματα της Ν.Δ. «σταθερότητα» ή «Μητσοτάκης ή χάος» όσο και για τις εξελίξεις την επομένη μέρα των εκλογών περιλαμβάνονται το πολιτικό κλίμα της εκλογικής περιόδου, η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο και το ποσοστό της Ν.Δ. στην α΄ κάλπη.

Αν η συσπείρωση της Ν.Δ. (σήμερα κυμαίνεται στο 56%) δεν αυξηθεί θεαματικά και υπό την πίεση των κομμάτων από τα δεξιά αλλά και από την Μ. Καρυστιανού, το κυβερνών κόμμα μπορεί να διολισθήσει και στο 25%. Ποσοστό οριακό που θα επιφέρει σοβαρές εξελίξεις τόσο στη Ν.Δ όσο και στην μορφή της νέας κυβέρνησης. Αν θα είναι π.χ. ειδικού σκοπού ή συμμαχική κυβέρνηση με άλλον αρχηγό στη Ν.Δ. και ενδεχομένως και με άλλον πρωθυπουργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γεγονός είναι ότι σήμερα 1 στους 3 ψηφοφόρους της Ν.Δ. (με βάση τις εκλογές του 2023) να δηλώνουν είτε αναποφάσιστοι είτε ότι θα απέχουν από τις εκλογές.

Μεγάλη μάχη προβλέπεται για την δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ να καλείται να αναμετρηθεί με τον κακό εαυτό του την ώρα που τα δύο νέα κόμματα που έρχονται με φόρα.

Τι ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες

Η σημερινή εικόνα των κομμάτων σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha δείχνει σταθερή τη Ν.Δ. σε χαμηλά, ωστόσο, ποσοστά της τάξεως του 23,5%. Με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,5% έχοντας χάσει από την μέτρηση του Δεκεμβρίου 1,1 μονάδες.

Στην Τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,4% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 7,9 (το μόνο κόμμα που κερδίζει 1,6 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση).

Δεδομένου ότι όλα τα κόμματα παρουσιάζουν πτώση (πλην Πλεύσης) το μυστικό κρύβεται στον διπλασιασμό του ποσοστού των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα (από 4,2% σκαρφάλωσε στο 8,8%) με τους αναποφάσιστους να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ψήφος διαμαρτυρίας vs σταθερότητα

Η δημοσκόπηση δείχνει την αριθμητική αφετηρία της «ψήφου διαμαρτυρίας» και της «ψήφου σταθερότητας».

Δεδομένου ότι τα αρνητικά συναισθήματα - οργή και απογοήτευση - αθροίζουν 63% πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το 63% αποτελεί τη βάση των πολιτών που θα επιλέξουν να διαμαρτυρηθούν.

Αντίστοιχα, ο δείκτης της ανασφάλειας που φθάνει το 27% - υπό προϋποθέσεις - θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη Ν.Δ. βάζοντας διλήμματα που παραπέμπουν στο αίσθημα ασφάλειας.

Καταλύτης τα υπό ίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Με τα δύο νέα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού φλερτάρει 1 στους 3 ψηφοφόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 18% δηλώνει ρητά ότι θα ψηφίσει νέο κόμμα με το ποσοστό να αυξάνεται από την δεξαμενή όσων δηλώνουν ότι είναι πιθανόν (σε ποσοστό 23%) να επιλέξουν ένα νέο κόμμα.

Από 5,5% - 11,5% το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Το νέο κόμμα Τσίπρα κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από το 5,5% - 11,5%.

Η διακύμανση προκύπτει από την αναγωγή όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ σίγουρο ή αρκετά πιθανό να τον ψηφίσουν (33% και 34% αντίστοιχα) από το 17% που βλέπουν θετικά ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της δημοσκόπησης η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να εξαϋλώσει τα αριστερά κόμματα. Τον ΣΥΡΙΖΑ την Ν. Αριστερά ενώ θα πλήξει σοβαρά το Κίνημα Δημοκρατίας και λιγότερο την Πλεύση Ελευθερίας.

Από 9,4% - 18,2% το νέο κόμμα Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού δείχνει αυτή τη στιγμή να ξεκινάει από μεγαλύτερη θετική αφετηρία. Με ποσοστά που κυμαίνονται από 9,4% μέχρι 18,2%. Ωστόσο, το ποσοστό της κας Καρυστιανού είναι πολύ πιο ευμετάβλητο σε σχέση με το αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει την χώρα και οι πολίτες τον επιλέγουν πιο συνειδητά. Η κα Καρυστιανού εκφράζει το άγνωστο με τις πιθανότητες να απογοητεύσει στην πορεία ή να γοητεύει περαιτέρω να είναι ισομοιρασμένες.

Σε κάθε περίπτωση η Μ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή έχει μία βάση της τάξεως του 14% που δηλώνουν ότι και μόνο το αίτημα της κάθαρσης αρκεί για να την ψηφίσουν.

Ωστόσο, οι εκλογικές δεξαμενές από τις οποίες αντλεί ψηφοφόρους η Μ. Καρυστιανού προσδιορίζονται κυρίως στα δεξιά κοινά με τις μόνες επικαλυπτόμενες δεξαμενές με τις αντίστοιχες του Αλέξη Τσίπρα να αφορούν τα κόμματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Στ. Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα φαίνεται να αντλεί ψήφους περισσότερο από το Κινημα Δημοκρατίας, την Πλεύση Ελευθερίας , την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και την Φωνή Λογικής.

Υπό αυτήν την έννοια τα κόμματα που μπορεί να πληγούν εκλογικά από δύο πλευρές είναι της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Στέφανου Κασσελάκη.

Το απόλυτα ενδιαφέρον εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού μπορεί να ζημιώσει και τη Ν.Δ αποσπώντας της μέχρι και 3,5 μονάδες.