Στο στόχαστρο ο Χάρης Δούκας, δυσφορία για Γερουλάνο, επιμένει η Άννα Διαμαντοπούλου πως στόχος είναι η πρώτη θέση.

Οι αρνητικές για το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εντείνουν την εσωστρέφεια που υπόβοσκε μέχρι σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη και που πλέον αρχίζει να εμφανίζεται δημοσίως.

Ειδικά η δημοσκόπηση της MRB για την τηλεόραση του ΟΡΕΝ που φέρνει το ΠΑΣΟΚ να χάνει από την Πλεύση Ελευθερίας την δεύτερη θέση και να αγωνίζεται με την Ελληνική Λύση για την τρίτη θέση και η δημοσκόπηση της ΟΡΙΝΙΟΝ για το Dnews που δείχνει τα μεγάλα προβλήματα μεταξύ των ψηφοφόρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσαν μεγάλο εκνευρισμό στη Χαρ. Τρικούπη αντί να βαρέσουν καμπανάκια. Οι δε «φίλοι του προέδρου» που στοχοποιούν την MRB και την OPINION κάνουν πως δεν πρόσεξαν τις τρεις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, της Metron Analysis, της PULSE και της GPO, που και οι τρεις κατέγραφαν για μια ακόμα φορά πτώση του ΠΑΣΟΚ.

Κορυφαία στελέχη του κόμματος της αξιωματικής που δεν μπορεί παρά να εκφράζουν και το κλίμα στα ανώτατα κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν πίσω από τις δημοσκοπήσεις «συνομωσία» μεγάλων συμφερόντων, μέσων ενημέρωσης, Μαξίμου και ...Τσίπρα με στόχο τη λεηλασία του ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφές πως μια τέτοια «εκτίμηση» και αμυντική στάση, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς τα πράγματα μόνο «ρόδινα» δεν είναι. Αντιθέτως, είναι πολύ σοβαρά: Ο στόχος για «πρώτη θέση έστω και με μια ψήφο διαφορά» μοιάζει ήδη υπερφίαλος και μη ρεαλιστικός, ενώ η πραγματική μάχη δείχνει να δίνεται για τη δεύτερη θέση, με την ηγεσία του κόμματος να αντιμετωπίζει για πραγματικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.

Η Χαρ. Τρικούπη θέτει πλέον καθαρά στο στόχαστρο τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα αναμένοντας ίσως να δώσει μια πειστική αφορμή για να τον θέσει εκτός ΠΑΣΟΚ και σε κάθε περίπτωση να τον απομονώσει στο Συνέδριο, περιορίζοντας αισθητά τις δυνάμεις του εντός του κόμματος και καθιστώντας πολύ δύσκολη την επιρροή του στο εξής. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως παρεμφερείς είναι οι απόψεις και του Παύλου Γερουλάνου για το τι θα πρέπει να γίνει στο ΠΑΣΟΚ, ενώ μια διαγραφή στελέχους όπως ο Χάρης Δούκας μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στη Χαριλάου Τρικούπη, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την επιτάχυνση των εξελίξεων για την ανασύνθεση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Η δε Άννα Διαμαντοπούλου, που στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» επιμένει δημοσίως πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση.

Ταυτόχρονα τη Χαριλάου Τρικούπη την απασχολεί και η πολιτική των συμμαχιών, καθώς σκοντάφτει στην αυτόνομη πορεία, ενώ ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι η διεύρυνση που επιχειρείται θα αποδώσει εκλογικά και δεν θα δημιουργήσει απλώς σε ορισμένες περιοχές επιπρόσθετες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις που θα επιβαρύνουν κλίμα που ήδη υπάρχει!