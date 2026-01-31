Ανακοίνωση από Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Σερρών για ΝΟ.Ε.Σ..

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Σερρών, σε ανακοίνωσή της, για τη ΝΟΕΣ κάνει λόγο για «πρωτοφανή πολιτική επιλογή που υπονομεύει την εσωκομματική δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με σεβασμό στη βάση και τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ

Η συγκρότηση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) στον Νομό Σερρών, με αντικατάσταση μέσω διορισμού του εκλεγμένου Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, συνιστά πρωτοφανή πολιτική επιλογή που υπονομεύει ευθέως την εσωκομματική δημοκρατία και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικού κινήματος και προκαλεί εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στη βάση και τα στελέχη του κόμματος.

Με μια απόφαση κορυφής, ακυρώνεται στην πράξη η εντολή των μελών που εξέλεξαν Νομαρχιακή Επιτροπή και Τοπικές Οργανώσεις.

Όχι έπειτα από πολιτική κρίση, όχι μέσα από συλλογικό απολογισμό, αλλά μέσω διορισμών, χωρίς εξηγήσεις και χωρίς λογοδοσία. Πρόκειται για μια επιλογή που μετατρέπει τη συμμετοχή σε τυπική διαδικασία και τη δημοκρατία σε διακοσμητικό στοιχείο.Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια διακηρυγμένη θέση της ηγεσίας περί «αποκεντρωμένης λειτουργίας και σεβασμού στις τοπικές κοινωνίες».

Δεν υπάρχει σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες όταν παραμερίζονται τα εκλεγμένα όργανα. Δεν υπάρχει αποκέντρωση όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της βάσης.

Υπάρχει μόνο συγκεντρωτισμός και έλεγχος.Το ΠΑΣΟΚ οδηγείται προς το Συνέδριο χωρίς οργανωτική νομιμοποίηση, με τη βάση στο περιθώριο και με διορισμένους μηχανισμούς στη θέση της συλλογικής έκφρασης.

Ένα Συνέδριο, όμως, που δεν στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μελών, δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία πολιτικής επανεκκίνησης γιατί αυτό ακυρώνεται από την ίδια την πρακτική που επιλέγεται.

Στον Νομό Σερρών, τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μια δύσκολη αλλά συνεπής πολιτική μάχη. Με εκλεγμένα όργανα, με παρουσία στην κοινωνία, με πολιτική αξιοπρέπεια. Η προσπάθεια αυτή δεν ηττήθηκε πολιτικά αλλά παρακάμπτεται από εσωτερικές συνεννοήσεις αντί για καθαρούς κανόνες και θεσμική σοβαρότητα. Η επίκληση της «ανανέωσης» δεν πείθει.

Ανανέωση δεν είναι η αντικατάσταση της δημοκρατικής νομιμοποίησης με διορισμούς.

Δεν είναι η σιωπή των οργανώσεων. Δεν είναι η αποστράτευση ενεργών στελεχών. Αυτές είναι πρακτικές που το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε ιστορικά — και οφείλει να μην επαναλάβει.Δηλώνουμε καθαρά και πολιτικά:Δεν αποδεχόμαστε αυτές τις διαδικασίες που οδηγούν το Κίνημα σε εσωστρέφεια.Δεν αποδεχόμαστε ένα Συνέδριο που οργανώνεται με όρους ελέγχου και όχι συμμετοχής. Δεν αποδεχόμαστε τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε κόμμα κλειστό, ελεγχόμενο και αποκομμένο από τη βάση του.Τα εκλεγμένα όργανα του ΠΑΣΟΚ Σερρών δεν νομιμοποιούν αποφάσεις και διαδικασίες που ακυρώνουν το Καταστατικό, παραβιάζουν τη δημοκρατική τάξη και αποδυναμώνουν τη συλλογική λειτουργία του Κινήματος.

Απευθυνόμαστε στα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ Σερρών:η ενότητα δεν επιβάλλεται από τα πάνω. Χτίζεται με πολιτική ισοτιμία, με σεβασμό στη γνώμη των μελών και με εμπιστοσύνη στη συλλογική δράση.

Αγωνιζόμαστε για ένα ΠΑΣΟΚ που εμπιστεύεται τις οργανώσεις του, που μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία. Ένα ΠΑΣΟΚ με δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει ρόλο δημοκρατικής αλλαγής στη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε ως κίνημα κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης.Όχι ως μηχανισμός διορισμών.

ΚΑΙ ΤΑ 12 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τρέντσιος Γεώργιος – ΓραμματέαςΜιχτσόγλου Ελένη – Αναπλ. ΓραμματεαςΚουλτσιάκης Ευάγγελος Στύλλας ΓιώργοςΑντωνοπούλου Αθανασία (Νάνση) Μακρή Αναστασία (Νατάσσα) Κεμανιτζόγλου Παναγιώτης Καλούδης ΔημήτριοςΠουλτουρτζίδης Δημήτριος Κεΐσογλου Παναγιώτης Γκιούρα Βασιλική Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τζελέπης Μιχάλης πρ. Βουλευτής Βαλταδώρου ΚέλλυΜακρή Αναστασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Τοπική Οργάνωση Σερρών

Στοΐλας Σίμος

Τοπική Οργάνωση Ηράκλειας

Μάγκας Γιώργος

Τοπική Οργάνωση Νέας Ζίχνης Φιλιππίδης Θωμάς

Τοπική Οργάνωση Σιντικής

Μπακρατσάς Δημήτρης

Τοπική Οργάνωση Αμφίπολης Τσιμπουργκενούδης Γιώργος

Τοπική Οργάνωση Εμμ. Παππά Καραμπατζιάκης Ευγένιος»