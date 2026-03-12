Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 16 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Εκκλησία τιμά κυρίως τη μνήμη του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού. Ο Άγιος Θεοφάνης ήταν σημαντική μορφή της Εκκλησίας και υπερασπιστής των ιερών εικόνων κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Για τη στάση και την πίστη του υπέστη διωγμούς και εξορίες, γι’ αυτό και η Εκκλησία τον τιμά ως «Ομολογητή».

Σήμερα έχουν γιορτή τα εξής ονόματα

Θεοφάνης

Θεοφανία

Φάνης / Φανή (σε ορισμένες περιπτώσεις)

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, πάπας Ρώμης και σημαντικός θεολόγος της Εκκλησίας, γνωστός για το πνευματικό και συγγραφικό του έργο.