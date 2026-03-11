Η γυναίκα κατέρρευσε τη στιγμή που ο Τραμπ έλεγε ότι θα βγει εκτός κειμένου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του στο Κεντάκι, όταν μια γυναίκα που στεκόταν πίσω του λιποθύμησε.

Η γυναίκα ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου που βρίσκονταν πίσω του και φαινόταν πως δεν ένιωθε καλά, έχοντας ακουμπήσει στο διαχωριστικό μπροστά της.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συγκεντρωμένους ότι θα βγει εκτός κειμένου, η γυναίκα πίσω του λιποθύμησε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά κατάλαβε τι συνέβαινε, γύρισε πίσω του και διέκοψε την ομιλία.

«Υπάρχει γιατρός εδώ;», ρώτησε από μικροφώνου ο Ντόναλντ Τραμπ και περίμενε να έρθει κάποιος. «Οι διασώστες είναι απίστευτοι», σημείωσε κάποια στιγμή, ενώ προσπαθούσαν να συνεφέρουν τη γυναίκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος περίμενε μέχρι να συνέλθει η γυναίκα- κάνοντας γκριμάτσες κάποιες στιγμές- ενώ ο Λευκός Οίκος διέκοψε τη live μετάδοση.

«Φαίνεται πολύ καλά», σχολίασε ο Τραμπ όταν η γυναίκα σηκώθηκε και συνέχισε την ομιλία του λίγο μετά.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2031845037248553431}