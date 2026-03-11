Η εκτίμηση του Πενταγώνου δεν περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για τον πόλεμο στο Ιράν.

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τις πρώτες έξι ημέρες της επιχείρησης «Επική Οργή», είπαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε βουλευτές, κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης, σύμφωνα με τρεις πηγές των New York Times.

Αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πολλές δαπάνες που σχετίζονται με την επιχείρηση, όπως η συγκέντρωση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού πριν από τις επιθέσεις, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα. Για αυτό τον λόγο, οι βουλευτές αναμένουν ότι θα αυξηθεί σημαντικά το ποσό, ενώ το Πεντάγωνο συνεχίζει να υπολογίζει τα κόστη που συσσωρεύτηκαν μόνο την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

Ωστόσο, αυτή φαίνεται πως είναι η πιο περιεκτική αξιολόγηση που έχει λάβει το Κογκρέσο μέχρι στιγμής, εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων για τους στόχους, την το εύρος και το χρονοδιάγραμμα του πολέμου στο Ιράν. Τα προηγούμενα 24ωρα, οι New York Times και η Washington Post έγραψαν πως αξιωματούχοι της άμυνας ανέφεραν σε πρόσφατες ενημερώσεις του Κογκρέσου πως ο στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας έως 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις πρώτες δύο ημέρες των επιθέσεων. Επίσης, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών μελετών έχει εκτιμήσει ότι τις πρώτες 100 ώρες η επιχείρηση κόστισε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατ. την ημέρα.

Στο πρώτο κύμα βομβαρδισμών χρησιμοποιήθηκαν όπλα όπως η βόμβα AGM-154, που μπορεί να κοστίσει από 578.000 έως 836.000 δολάρια. Στη συνέχεια, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι θα στραφούν σε λιγότερο ακριβές βόμβες. Το μικρότερο μέγεθος κεφαλής κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια και το κιτ καθοδήγησης αξίζει σχεδόν 38.000 δολάρια, σημειώνουν οι ΝΥΤ.

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.