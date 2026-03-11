Πρόκειται για την 43η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβρη του 2024.

«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, με νέες εκρήξεις που εκτοξεύουν λάβα σε ύψος έως και 300 μέτρα. Η συγκεκριμένη έκρηξη αποτελεί την 43η που καταγράφεται από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα περίοδος αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Πυκνά σύννεφα καπνού και τέφρας έχουν καλύψει το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, ενώ η πτώση στάχτης και ηφαιστειακών υλικών στην ευρύτερη περιοχή οδήγησε τις αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο ορισμένων περιοχών του Μεγάλου Νησιού.

{https://x.com/ABC/status/2031562306195181730}

Η δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, όπου τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα επεισόδια εκρήξεων. Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη.

{https://x.com/Breaking911/status/2031527079762633212}

{https://x.com/AP/status/2031618624117682537}