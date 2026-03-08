Συναγερμός στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στο Όσλο μετά από ισχυρή έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη ή ποιοι εμπλέκονταν, όπως σημείωσε αρχικά σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Όσλο.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε συνεννόηση με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις

Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία του Όσλο επιβεβαίωσε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε στόχος με εκρηκτικό μηχανισμό, οποίος εξερράγη έξω από την προξενική είσοδο της Πρεσβείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελαφροί τραυματισμοί και ζημιές. Την δήλωση έκανε στο NRK ο αρχηγός της αστυνομίας του Όσλο, Μάικλ Ντέλμερ.