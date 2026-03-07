«Happy 40th birthday», έγραψε στην ανάρτησή της και δέχτηκε αμέτρητες ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το Σάββατο (07.03.2026) η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της.

«Ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή και για το πολύτιμο δώρο να μεγαλώνω. Κοιτάζοντας πίσω, σε κάθε στροφή βρίσκω και μια ανάμνηση που μου θυμίζει πόσο όμορφη είναι η ζωή – και με κάνει να χαμογελώ!

Θέλω να τη ζήσω ολόκληρη. Να ρουφήξω κάθε στιγμή μέχρι την τελευταία της σταγόνα, με χαμόγελο και αγάπη. Μια νέα, συναρπαστική δεκαετία ξεκινά… και τη περιμένω με ανοιχτή καρδιά.

{https://www.instagram.com/ioanna_paliospirou/?utm_source=ig_embed}