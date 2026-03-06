Η τρυφερή ανάρτηση του μπασκετμπολίστα για τα γενέθλια της Αθηνάς Οικονομάκου.

Γενέθλια έχει σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Αθηνά Οικονομάκου η οποία γιορτάζει τα 40 της χρόνια.

Ο σύντροφος και αρραβωνιαστικό της, θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο μπασκετμπολίστα δημοσίευσε μία κοινή τους ασπρόμαυρη φωτογραφία, γράφοντας στην μητρική του γλώσσα αναφέρει: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Εύχομαι η ζωή να σου χαμογελά κάθε μέρα! Είθε αυτά τα 40 χρόνια να είναι μόνο η αρχή μιας περιόδου γεμάτης όνειρα που πραγματοποιούνται, πολλή αγάπη, χαρά και νέες περιπέτειες».

Το δημοφιλές ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει μαζί κάθε τους στιγμή με τον Μπρόνο Τσερέλα να έχει ήδη ζητήσει τη γνωστή ηθοποιό σε γάμο. Παρ’ όλα αυτά, κανένας από τους δύο δεν έχει μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες για την ημέρα της τελετής.

