Η Αθήνα βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η Αθήνα φιλοξενεί αυτή την περίοδο τέσσερις σημαντικές διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, προακαλώντας το ενδιαφέρον του καλλιτεχνικού και όχι μόνο χώρου.

Οι παραγωγές που πραγματοποιούνται στην Αθήνα την τρέχουσα περίοδο είναι:

• The Riders, τη μεγάλου προϋπολογισμού ταινία με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt

• Tehran, τη διεθνώς επιτυχημένη σειρά του Apple TV+ που επιστρέφει με νέο κύκλο

• Red Prince, διεθνές κινηματογραφικό project με γυρίσματα στην Αττική

• Upp, διεθνή παραγωγή που αξιοποιεί τοποθεσίες της Αθήνας και στούντιο της περιοχής

Ο δήμος Αθηναίων μέσω του Athens Film Office ως κινηματογραφικός προορισμός

Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των παραγωγών επιβεβαιώνει τη δυναμική της Αθήνας ως ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό hub για τη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία. Ύστερα από τη συστηματική προσπάθεια του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και μέσω του Athens Film Office, ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής, ενισχύοντας τη θέση της Αθήνας ως μίας σύγχρονης, φιλικής προς τα γυρίσματα και διεθνώς ανταγωνιστικής κινηματογραφικής πόλης.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επενδυθεί πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σε οπτικοακουστικές παραγωγές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Αττική, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του κινηματογράφου, τεχνικούς και δημιουργούς.

Η παρουσία πολλαπλών διεθνών παραγωγών ενισχύει την τοπική οικονομία, προβάλλει τη σύγχρονη εικόνα της Αθήνας σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και επιβεβαιώνει τη θέση της πόλης ως φιλικού και ανταγωνιστικού προορισμού για κινηματογραφικά γυρίσματα.

Ο Brad Pitt στην Αθήνα

Ιδιαίτερη διεθνή προσοχή συγκεντρώνει η κινηματογραφική ταινία The Riders, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Edward Berger και με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που αναζητά την εξαφανισμένη σύζυγό του σε ένα ταξίδι που εκτείνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε πολλές τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής, με εκατοντάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου να συμμετέχουν στην παραγωγή και να μετατρέπουν ολόκληρες περιοχές σε κινηματογραφικά σκηνικά.

Φωτογραφίες από το Ληξιαρχείο στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Brad Pitt