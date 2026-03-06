Ο Πίτερ Τζάκσον, δημιουργός της επικής και επιδραστικής κινηματογραφικής τριλογίας του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» θα τιμηθεί στο 79ο Φεστιβάλ Καννών.

O εμβληματικός σκηνοθέτης και βραβευμένος με Όσκαρ Πίτερ Τζάκσον θα λάβει το Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα του φετινού Φεστιβάλ Καννών, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Ο σκηνοθέτης της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του «Χόμπιτ» θα λάβει το τιμητικό βραβείο στην τελετή έναρξης της 79ης διοργάνωσης στις 12 Μαΐου, «σε αναγνώριση ενός έργου που συνδυάζει τα χολιγουντιανά μπλοκμπάστερ και τις ταινίες d’auteur με εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά και τεχνολογική τόλμη», σύμφωνα με το φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ αναγνωρίζει τη συμβολή και την αξία του Τζάκσον στον κινηματογράφο αναφέροντας ότι υπάρχει «σαφώς ένα "πριν" και ένα "μετά" τον Πίτερ Τζάκσον» και πως «έχει μόνιμα μεταμορφώσει τον κινηματογράφο του Χόλιγουντ και την αντίληψή του για το θέαμα. Αλλά ο Πίτερ Τζάκσον δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος τεχνίτης· είναι πάνω απ' όλα ένας καταπληκτικός αφηγητής ιστοριών. Και ένας απρόβλεπτος καλλιτέχνης: ποιο θα είναι το επόμενο σύμπαν του;».

Ο Πίτερ Τζάκσον, συγκινημένος γι αυτή την τιμή, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου. Οι Κάννες έχει αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος του ταξιδιού μου στην κινηματογραφική παραγωγή. Το 1988, συμμετείχα στην Αγορά του Φεστιβάλ με την πρώτη μου ταινία, «Bad Taste», και στη συνέχεια το 2001 προβλήθηκε ένα απόσπασμα από τη «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού». Και οι δύο αυτές στιγμές ήταν σημαντικά ορόσημα στην καριέρα μου. Το φεστιβάλ των Καννών πάντα στήριζε τον τολμηρό, οραματικό κινηματογράφο, και είμαι απίστευτα ευγνώμων που με αναγνώρισε ανάμεσα στους δημιουργούς των οποίων το έργο συνεχίζει να με εμπνέει».

Εκτός από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Τζάκσον έχει σκηνοθετήσει επίσης τα: Heavenly Creatures, το ριμέικ του King Kong, το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του 2022, και άλλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα έχουν επίσης λάβει οι: Τζέιν Φόντα, Αλέν Ντελόν, Τζόντι Φόστερ,Τομ Κρουζ, του Φόρεστ Γουίτακερ, Τζορτζ Λούκας, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ντένζελ Ουάσινγκτον και πολλοί άλλοι σπουδαίοι.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών που θα πραγματοποιηθεί από τις τις 12 έως τις 23 Μαΐου, θα είναι ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ.