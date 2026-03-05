Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στις αίθουσες από την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Στους κινηματογράφους κυκλοφορεί από σήμερα (5/03), «Η Νύφη» του Φρανκεστάιν σε σκηνοθεσία Μάγκι Τζίλενχαλ, με ένα εντυπωσιακό καστ, όπως και Η Τούρτα του Προέδρου, η ιρακινή ταινία που έφυγε με δύο βραβεία από τις Κάννες και αποτέλεσε την επίσημη υποβολή του Ιράκ για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Ανάμεσα στις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες θα βρείτε επίσης τη νέα ταινία των The Callas, με τίτλο Madonnas, αλλά και την ελληνική κωμωδία Φίλοι Για Πάντα με πρωταγωνιστή των Θανάση Τσαλταμπάση.

Η Νύφη (The Bride)

Από τη Μάγκι Τζίλενχαλ και με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλι και τον Κρίστιαν Μπέιλ.

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, Ο Φρανκενστάιν ζητά από την Δρ. Ευφρόνιους να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μια σύντροφο.

Μια τολμηρή, εικονοκλαστική προσέγγιση σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Ένας μοναχικός Φρανκενστάιν (Μπέιλ) ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους (Ανέτ Μπένινγκ) να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Οι δύο τους ανασταίνουν μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη (Μπάκλι).

Αυτό που ακολουθεί ξεπερνά κάθε φαντασία: Δολοφονία! Δαιμονισμός! Ένα άγριο και ριζοσπαστικό πολιτιστικό κίνημα! Και δύο παράνομοι εραστές σε έναν άγριο και εκρηκτικό ρομαντισμό! Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Τζέσι Μπάκλι, Κρίστιαν Μπέιλ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζέικ Τζίλενχαλ.

{https://youtu.be/tJyGJi5IgXk?si=po9ATGg06HXlFxr1}

Η Τούρτα του Προέδρου (The President's Cake)

Δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών 2025, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Κάμερα Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη για την φεστιβαλική έκπληξη της χρονιάς.

Μια audience friendly, γλυκόπικρη και τρυφερή τραγικωμωδία από το Ιράκ που μεταμορφώνει την παιδική αθωότητα σε πράξη αντίστασης απέναντι στην πολιτική βαρβαρότητα.

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την αυστηρή δικτατορία του Σαντάμ Χουσεϊν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα τα καταφέρει όμως, όταν δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει;

{https://youtu.be/2zFibbK3zfU?si=QHtjJgCJ3etwTaCE}

Φίλοι για Πάντα

Μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας.

Ένας γάμος που βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη που οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις που μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργούν μια αλυσίδα από απρόβλεπτες, ξεκαρδιστικές και συγκινητικές καταστάσεις.



Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: πόσα θα ρίσκαρες για να βοηθήσεις έναν φίλο; Τι θα έκανες για να τον βγάλεις από μια δύσκολη στιγμή; Μέσα από τους χαρακτήρες και τις επιλογές τους, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα, σε μια κωμωδία που αντλεί το γέλιο από καταστάσεις γνώριμες, που όλοι μας έχουμε βιώσει.

Σενάριο και σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μουσούλης. Παίζουν οι: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Ματίνα Νικολάου, Ζήσης Ρούμπος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Γιάννης Απέργης, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ.



{https://youtu.be/-vOhTuyH1iU?si=adZY9N7xKP6-kp6P}

Madonnas

Μια ταινία των The Callas (Λάκη και Άρη Ιωνά). Με τους Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη και Νικολάκη Ζεγκινόγλου.

Η Νάνσυ κληρονομεί ένα τροχόσπιτο και μαζί με τη φίλη της Τζωρτζίνα ξεκινούν ένα road trip. Τους έρχεται η τρελή ιδέα να το κάνουν οίκο ανοχής και ξεκινούν την αναζήτηση για τον άντρα που θα ικανοποιεί τη γυναικεία πελατεία τους. Αυτή η αναζήτηση καταλήγει σε έναν περιπλανώμενο και μαζί ιδρύουν τη Madonna.

{https://youtu.be/FrwwjWdWtyg?si=nxAHxtnxkbnmiA_L}

Scarlet

Από τον υποψήφιο για Όσκαρ οραματιστή σκηνοθέτη Mamoru Hosoda (MIRAI), έρχεται μια δυνατή animation περιπέτεια που μας ταξιδεύει ανά τους αιώνες και έχει για πρωταγωνίστρια τη SCARLET, μια πριγκίπισσα της μεσαιωνικής εποχής που ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της.

Αφού αποτυγχάνει στην αποστολή της και βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένη σε έναν «Αλλόκοσμο», συναντά έναν ιδεαλιστή νεαρό από την εποχή μας, ο οποίος όχι μόνο την βοηθά να θεραπευτεί, αλλά της δείχνει και την πιθανότητα ενός μέλλοντος χωρίς πικρία και οργή.

Όταν έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον δολοφόνο του πατέρα της, η Scarlet αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη μάχη της: άραγε μπορεί να σπάσει τον κύκλο του μίσους και να βρει νόημα στη ζωή ξεπερνώντας την ανάγκη για εκδίκηση;

{https://youtu.be/HrE4KNVwlqQ?si=xOT5uGSfIexnLVuq}

Στον Κόσμο των Ζώων (Hoppers)

Στην καινούργια ταινία της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο των Ζώων», οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς να «μεταπηδούν» από την ανθρώπινη συνείδηση σε ρομποτικά ζώα που μοιάζουν με αληθινά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικοινωνούν με τα ζώα ως ζώα!

Στην περιπέτεια αυτή πρωταγωνιστεί η Μέιμπελ, ένα φιλόζωο κορίτσι που αρπάζει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, αποκαλύπτοντας διάφορα μυστήρια του ζωικού βασιλείου που ξεπερνούν τη δική της φαντασία.

{https://youtu.be/vdnVLJlt-oY?si=reUuJVSulSQP6DjM}