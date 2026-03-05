Τα σταθερά συμβόλαια διαμορφώνονται αυτή την περίοδο σε επίπεδα που ξεκινούν από περίπου 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για καταναλωτές που επιθυμούν να «κλειδώσουν» την τιμή του ρεύματος σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Μπορεί ο Μάρτιος να ξεκίνησε με μειωμένες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών στη χονδρική αγορά τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές δείχνουν ότι η ανάπαυλα αυτή δύσκολα θα έχει συνέχεια. Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται και πάλι ανοδικά, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύονται σε καταφύγιο για τα νοικοκυριά.

Οι χρεώσεις τους, ακόμη και τον Μάρτιο –όταν τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια μειώθηκαν από 6% έως και 36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα– παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερες, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Τα σταθερά συμβόλαια διαμορφώνονται αυτή την περίοδο σε επίπεδα που ξεκινούν από περίπου 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για καταναλωτές που επιθυμούν να «κλειδώσουν» την τιμή του ρεύματος σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή του φυσικού αερίου από την οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η τιμή του ρεύματος έκλεισε χθες στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο TTF στα 49,5 ευρώ/MWh, από τα περίπου 30 ευρώ/MWh που βρισκόταν τον Φεβρουάριο. Αντιστοίχως η χονδρική τιμή του ρεύματος στην ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου διαμορφώνεται πάνω από τα 100 ευρώ/MWh προϊδεάζοντας για αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Πάντως οι επιλογές για τους καταναλωτές είναι πολλές και παρουσιάζονται τέσσερα σταθερά τιμολόγια από τη ΔΕΗ, τρία από την Protergia και από δυο διαφορετικά τιμολόγια προσφέρουν η Φυσικό Αέριο, η Ήρων, η ΖΕΝΙΘ, η NRG, και η Eunice. Ένα σταθερό τιμολόγιο προσφέρει η Enerwave και έξι διαφορετικά τιμολόγια προσφέρει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε δυο ακόμη σταθερά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, ενώ η Protergia «τρέχει» το Picasso με σταθερό λογαριασμό. Ειδικά το Picasso μπορεί να δώσει άμεση λύση με σταθερό λογαριασμό ρεύματος για 12 μήνες, ειδικά μέσα στην τρέχουσα περίοδο.

Η τελική τιμή προμήθειας των σταθερών τιμολογίων ξεκινάει από τα 8,99 λεπτά/KWh και να φθάνει στα 17,4 λεπτά/KWh, στα οποία πάντως προβλέπεται έκπτωση συνέπειας 3,5 λεπτών/KWh. Έκπτωση συνέπειας συμπεριλαμβάνουν στην τελική τιμή αρκετές από τις εταιρίες, ενώ μεγάλη είναι η διαφοροποίηση και στην πάγια χρέωση που ξεκινάει από 3,5 ευρώ το μήνα και φθάνει τα 12,9 ευρώ για συνδυαστικά πακέτα ρεύματος και φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά το πάγιο οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί καθώς ένα υψηλό πάγιο με χαμηλή τιμή ανά KWh μπορεί να είναι συμφέρουσα επιλογή για μεγάλες καταναλώσεις όχι όμως για τις μικρότερες. Επίσης τα προσφερόμενα σταθερά τιμολόγια τα οποία εμπεριέχουν και ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαφοροποιούνται ως προς το χρόνο δέσμευσης με τα περισσότερα να είναι 12μηνα αλλά διατίθενται και συμβόλαια 18 μηνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος σήμερα