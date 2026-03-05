«Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα το πρωί στον βόρειο Περσικό Κόλπο από δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και αυτή τη στιγμή φλέγεται», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Τasnim.

Καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη για έκτη ημέρα, το Ιράν εξαπολύει το δικό του κύμα επιθέσεων.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν σήμερα το πρωί ότι το 19ο κύμα της επιχείρησης «True Promise 4» έχει ξεκινήσει με μια συνδυασμένη επιχείρηση πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών θέσεων στην περιοχή.

Κρατικά ΜΜΕ μεταφέρουν πως οι Φρουροί έπληξαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον βόρειο Περσικό Κόλπο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωσή τους, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν» βυθίζοντας χθες την φρεγάτα Iris Dena σε διεθνή ύδατα.

«Οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει μια θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν.

Η φρεγάτα Dena, φιλοξενούμενη του Ινδικού Ναυτικού και με σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση.

Σημειώστε τα λόγια μου: οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν».

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε επίσης ότι εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετά επιθετικά drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Arash εναντίον του Ισραήλ, στοχεύοντας δεξαμενές καυσίμων στην αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε πολυάριθμες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

