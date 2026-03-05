Η εικόνα των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας του Ιανουαρίου επιβεβαιώνει ότι το μέτωπο της συμμόρφωσης με την ψηφιακή κάρτα παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Μετά το Πάσχα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας και σε επιπλέον κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως σε τομείς με έντονη ευελιξία ή εποχικότητα στην απασχόληση.

Ο στόχος είναι εντός του 2026 το σύστημα να καλύψει το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η επέκτασή του στο Δημόσιο - σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς - κυρίως για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του ωραρίου εργασίας. Εκτός, προς το παρόν, παραμένουν κλάδοι όπως η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση, καθώς και ο πρωτογενής τομέας.

Συνολικά διενεργήθηκαν 6.046 έλεγχοι για εργασιακές σχέσεις και για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Από αυτούς προέκυψαν 1.237 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3.565.389 ευρώ. Μόνο στο σκέλος των εργασιακών σχέσεων πραγματοποιήθηκαν 3.650 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 1.009 κυρώσεις και 3.274.025 ευρώ σε πρόστιμα.

Στην κορυφή της λίστας των παραβάσεων βρέθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με 288 παραβάσεις και πρόστιμα που έφτασαν τα 1.121.600 ευρώ. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η παραβατικότητα στην ορθή καταγραφή του ημερήσιου ωραρίου παραμένει υψηλή, παρότι το σύστημα δεν έχει ακόμη επεκταθεί στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αυξημένες εμφανίζονται και οι σχετικές καταγγελίες εργαζομένων για μη δήλωση πραγματικών ωραρίων και υπερωριών, εντείνοντας την πίεση για αυστηρότερη εποπτεία.

Μέχρι σήμερα στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας έχουν ενταχθεί βασικοί πυλώνες της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, το χονδρεμπόριο, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες — κλάδοι με υψηλή συγκέντρωση εργαζομένων και αυξημένο ιστορικά κίνδυνο παραβάσεων σε θέματα ωραρίου και υπερωριών.

Ωστόσο η περιβόητη ψηφιακή κάρτα δημιουργεί πραγματικά προβλήματα στους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ομοσπονδίες εργαζομένων. Πολλοί εργαζόμενοι παρά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργάζονται 12ωρα, - δεν εφαρμόζεται το 11ωρο της ανάπαυσης ανάμεσα στην εργασία, εργάζονται 7 ημέρες την εβδομάδα χωρίς κανένα ρεπό.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα

Κατά την προσέλευση - αποχώρηση στην εργασία ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα δηλώνοντας την έναρξη - λήξη του ωραρίου. Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II και είναι διαθέσιμες στους εργαζομένους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal.

Η κάρτα μπορεί να είναι είτε σε φυσική μορφή, όπως οι κάρτες που χρησιμοποιούν σήμερα πολλές επιχειρήσεις για την καταγραφή των ωρών εργασίας, ή σε ψηφιακή εφαρμογή (application) στο κινητό τηλέφωνο του εργαζομένου που θα παράγει έναν κωδικό QR code τον οποίο θα «σκανάρει» η αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα ωρομέτρησης θα διαβιβάζουν μαζικά στο ΕΡΓΑΝΗ II τις πληροφορίες έναρξης – λήξης για κάθε εργαζόμενο. Για τις υπόλοιπες η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα μέσω του application.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση παρουσίας εργαζομένου εκτός δηλωμένου ωραρίου χωρίς ψηφιακή καταγραφή, επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις έως το τέλος κάθε μήνα για υπερωρίες ή αλλαγές ωραρίου, ωστόσο φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι η παρουσία δεν συντρέχει εργασία.