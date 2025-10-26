Αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών το 2025. «Το μέτρο πλέον θα καλύπτει 1.850.000 εργαζόμενους».

Από τις 3 Νοεμβρίου 2025, επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τέσσερις επιπλέον κλάδους της οικονομίας: το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η διεύρυνση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καθολική εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και να προαχθεί η διαφάνεια στους ελέγχους εργασίας.

Διευρύνεται το δίχτυ προστασίας

Ήδη, με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου και στους τέσσερις νέους κλάδους, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από την Κάρτα θα προσεγγίσει περίπου τους 1.850.000.

Παράλληλα, ο αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 280.000.

Αυξάνονται οι καταγεγραμμένες υπερωρίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2025, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Συνολικά, έχουν δηλωθεί πάνω από 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,8 εκατομμυρίων ωρών σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2024.

Αναφορικά με τον μήνα Αύγουστο του 2025, οι δηλωθείσες υπερωρίες παρουσίασαν άνοδο κατά 62% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681% σε οκτάμηνη βάση και κατά 573% κατά τον μήνα Αύγουστο. Ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, όπου η αύξηση ανήλθε σε 181% στο διάστημα των πρώτων οκτώ μηνών του 2025 και σε 295% κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Επίσης, με βάση τα στοιχεία, ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

Λιανεμπόριο: +94% στο διάστημα των πρώτων οκτώ μηνών της τρέχουσας χρονιάς και περίπου +52% τον Αύγουστο.

Βιομηχανία: +55% σε οκτάμηνη βάση και περίπου +8% κατά τον μήνα Αύγουστο.

Ο ρόλος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ακριβή καταγραφή τού πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την αντίστοιχη και νόμιμη αμοιβή τους.

Η εφαρμογή της συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, καθώς και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Επιπλέον, η υιοθέτησή της θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και ενισχύει το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί ως θεμελιώδης μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας το έργο των αρμόδιων αρχών και προάγοντας τη διαφάνεια προς όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και της οικονομίας συνολικά».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δηλώνει:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Από τις 3 Νοεμβρίου, εντάσσονται σε αυτήν πλήρως οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

Το μέτρο πλέον θα καλύπτει 1.850.000 εργαζόμενους και 280.000 επιχειρήσεις.

Η σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών κατά 3,5 εκατομμύρια ώρες αποδεικνύει έμπρακτα ότι το μέτρο αποδίδει. Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία περιορίζονται ολοένα και περισσότερο, οι εργαζόμενοι αμείβονται όπως πρέπει και οι συνεπείς εργοδότες προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό».