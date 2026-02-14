... και δεν μπήκε στο κάδρο.

Πολλές εισηγήσεις «υπέρ» και «κατά» δέχθηκε μέσα στην εβδομάδα ο πρωθυπουργός σχετικά με το αν έπρεπε ή όχι να δώσει το παρών και να μιλήσει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις.

Συζήτηση που όπως ήταν φυσικό μονοπώλησε η υπόθεση Παναγόπουλου καθώς ελέγχεται από την δικαιοσύνη για διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος.

Τελικά επικράτησε η άποψη ότι μέσα σε ένα τόσο φορτισμένο κλίμα και με την αντιπολίτευση να συσχετίζει το νομοσχέδιο με την υπό διερεύνηση υπόθεση διαφθοράς το μόνο που θα κατάφερνε ο πρωθυπουργός θα ήταν να μπει από μόνος του στο «κάδρο» πιθανών κυβερνητικών ευθυνών.

Λ.Ι.