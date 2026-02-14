Η περίοδος του 2012-2014, δεν είναι και τόσο μακρινή για να μην θυμάται ο ελληνικός λαός τα όσα έζησε. Και η έπαρση του νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, για τις «επιτυχίες» του ως υπουργός Οικονομικών, είναι ένα κομματάκι προκλητική - ανεξάρτητα με τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες Τσίπρα.
Πάμε τώρα στο διά ταύτα. Αρχικά, ο κ.Στουρνάρας ισχυρίστηκε ότι «βυθίστηκε» η οικονομία το 2015. Εμείς, οικονομολόγοι δεν είμαστε. Αλλά εν τέλει, η ύφεση εκείνης της χρονιάς -με τα capitals controls και όλα αυτά- ήταν 0,2%! Δεν το λες και «βύθισμα», έτσι; Εκτός και αν οι προβλέψεις στον Προϋπολογισμό εκείνης της χρονιάς ήταν για ανάπτυξη 10% - που προφανώς δεν ήταν.
Επί των ημερών Στουρνάρα στην οδό Νίκης, το 2012 η ύφεση έγραψε 8,3%, το 2013 η ελληνική οικονομία απώλεσε άλλο 2,3%, ενώ το 2014, κατέγραψε αύξηση 0,8%. Δεν το λες και μεγάλη επιτυχία, έτσι; Όπως, επίσης, ότι η χώρα θα είχε χρηματοδοτικό κενό το 2015, ήταν γνωστό από το καλοκαίρι του 2014 και είχε καταγραφεί στην έκθεση του ΔΝΤ. Ούτε αυτό ισχύει;
Το 2014, η ανεργία βρέθηκε στο 27% και εκείνη των νέων, ξεπερνούσε το 60%. Είχαν καταργηθεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 500 ευρώ καθαρά και είχε θεσπιστεί και η χυδαιότητα του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού, για τους νέους κάτω των 25 ετών.
Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση την οποία είχε υπηρετήσει ο κ.Στουρνάρας και ο ίδιος προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών, είχε συμφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3% το 2015 και 4,5% για τα έτη 2016, 2017, 2018; Να το θυμίσουμε. Να θυμίσουμε ότι το 2014, επέμενε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο; Φυσικά!
Τέλος, να θυμίσουμε ότι ζητούσε «πιστοληπτική γραμμή στήριξης» το 2018 και όχι «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας; Αλήθεια, θα μας πει τι αποθεματικά υπήρχαν στα κρατικά ταμεία τον Ιανουάριο του 2015;
Φανταζόμαστε ότι ένας τεχνοκράτης τέτοιου κύρους και επιπέδου, θα εκτιμήσει το τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί – τα οποία και σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνουν τα όσα έζησαν οι έλληνες εκείνες τις ημέρες.
Α.Γ.