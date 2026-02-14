Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση την οποία είχε υπηρετήσει ο κ.Στουρνάρας και ο ίδιος προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών, είχε συμφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3% το 2015 και 4,5% για τα έτη 2016, 2017, 2018; Να θυμίσουμε ότι το 2014, επέμενε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο;

Η περίοδος του 2012-2014, δεν είναι και τόσο μακρινή για να μην θυμάται ο ελληνικός λαός τα όσα έζησε. Και η έπαρση του νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, για τις «επιτυχίες» του ως υπουργός Οικονομικών, είναι ένα κομματάκι προκλητική - ανεξάρτητα με τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες Τσίπρα.

Πάμε τώρα στο διά ταύτα. Αρχικά, ο κ.Στουρνάρας ισχυρίστηκε ότι «βυθίστηκε» η οικονομία το 2015. Εμείς, οικονομολόγοι δεν είμαστε. Αλλά εν τέλει, η ύφεση εκείνης της χρονιάς -με τα capitals controls και όλα αυτά- ήταν 0,2%! Δεν το λες και «βύθισμα», έτσι; Εκτός και αν οι προβλέψεις στον Προϋπολογισμό εκείνης της χρονιάς ήταν για ανάπτυξη 10% - που προφανώς δεν ήταν.

Επί των ημερών Στουρνάρα στην οδό Νίκης, το 2012 η ύφεση έγραψε 8,3%, το 2013 η ελληνική οικονομία απώλεσε άλλο 2,3%, ενώ το 2014, κατέγραψε αύξηση 0,8%. Δεν το λες και μεγάλη επιτυχία, έτσι; Όπως, επίσης, ότι η χώρα θα είχε χρηματοδοτικό κενό το 2015, ήταν γνωστό από το καλοκαίρι του 2014 και είχε καταγραφεί στην έκθεση του ΔΝΤ. Ούτε αυτό ισχύει;

Το 2014, η ανεργία βρέθηκε στο 27% και εκείνη των νέων, ξεπερνούσε το 60%. Είχαν καταργηθεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 500 ευρώ καθαρά και είχε θεσπιστεί και η χυδαιότητα του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού, για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι ζητούσε «πιστοληπτική γραμμή στήριξης» το 2018 και όχι «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας; Αλήθεια, θα μας πει τι αποθεματικά υπήρχαν στα κρατικά ταμεία τον Ιανουάριο του 2015;

Φανταζόμαστε ότι ένας τεχνοκράτης τέτοιου κύρους και επιπέδου, θα εκτιμήσει το τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί – τα οποία και σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνουν τα όσα έζησαν οι έλληνες εκείνες τις ημέρες.

Α.Γ.