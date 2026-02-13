Ανατιμήσεις σημειώνονται και σε άλλα βασικά τρόφιμα.

Μπορεί ο πληθωρισμός να επιβραδύνθηκε οριακά στο 2,5% τον Ιανουάριο, από 2,6% τον Δεκέμβριο, ωστόσο η ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής παραμένει έντονη, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει το μοσχάρι, με την τιμή του να εκτοξεύεται κατά 25,4% σε ετήσια βάση, μετατρέποντας το καθημερινό τραπέζι σε πολυτέλεια για πολλές οικογένειες. Ακολουθούν οι σοκολάτες (+20,3%) και ο καφές (+17,7%), είδη που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μικρές, προσιτές απολαύσεις.

Ανατιμήσεις σημειώνονται και σε άλλα βασικά τρόφιμα: τα φρούτα αυξήθηκαν κατά 11,8%, τα αμνοερίφια κατά 8,5%, ενώ τα γαλακτοκομικά και τα αβγά κατά 4,7%. Ακόμη και το ψωμί και τα προϊόντα αρτοποιίας, πυλώνας της καθημερινής διατροφής, ακριβαίνουν κατά 3,3%, ενώ τα ψάρια κατά 4,1%.

Σε μηνιαία βάση, παρά τη συνολική μείωση του πληθωρισμού κατά 0,8% λόγω των χειμερινών εκπτώσεων, αρκετά τρόφιμα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα νωπά λαχανικά ανατιμήθηκαν κατά 8,2% μέσα σε έναν μήνα και τα ψάρια κατά 4,5%, δείχνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές των βασικών ειδών δεν υποχωρούν.

Την ίδια ώρα, το κόστος στέγασης και μετακίνησης εντείνει το βάρος στα νοικοκυριά. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 15,9%, τα ασφάλιστρα υγείας κατά 7% και η εστίαση κατά 6,8%, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός πληθωρισμού με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Ανάχωμα στην ακρίβεια αποτέλεσαν ορισμένες μειώσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του ελαιολάδου, που κατέγραψε πτώση τιμής 30,6% σε ετήσια βάση. Σημαντική αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο (-25,8%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-9,5%) και τα καύσιμα κίνησης (-5,4%).