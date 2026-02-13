Τα Εργατικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και τα συνδικάτα όλης της Αττικής καλούν από τη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα σε συλλαλητήριο. Στις 4 το απόγευμα οι αγρότες.

Κλείνει σήμερα το Κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι, καθώς έρχονται οι αγρότες για το μεγάλο συλλαλητήριο. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4:00 το μεσημέρι, να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ και να επιστρέψουν αύριο, Σάββατο (14/02), στις περιοχές τους.

Στις 2:00 μ.μ. αγρότες από όλη τη χώρα που σκοπεύουν να μεταβούν στην Αθήνα με ίδια μέσα ή πούλμαν έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όπου θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους και χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ θα φτάσουν στην Ομόνοια. Εκεί θα μπουν τα τρακτέρ μπροστά, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αγρότες και στις 4:00 μ.μ. θα βρίσκονται στο Σύνταγμα.

Τα Εργατικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και τα συνδικάτα όλης της Αττικής καλούν από τη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, το οποίο θα εξελιχθεί σε συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών. Ανάλογη απόφαση έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ και καλεί στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το πρωί της Παρασκευής (13/2) στο κέντρο της Αθήνας.

Η Τροχαία προειδοποιεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου ενώ επισημαίνει πως θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.