Μαζί με τους αγρότες στο Σύνταγμα θα βρίσκονται και τα Εργατικά Κέντρα.

Ραντεβού στο Σύνταγμα δίνουν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) οι αγρότες, στο πλευρό των οποίων θα βρεθούν και τα εργατικά σωματεία τα οποία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12 έως και τις 16:00.

Το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα ξεκινήσει από την Ομόνοια και θα καταλήξει στο Σύνταγμα στις 16:00, ενώ η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει απευθύνει κάλεσμα και στους Αθηναίους πολίτες να βρεθούν στο πλευρό τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων επισημαίνει ότι μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων στα μπλόκα όλης της χώρας, ο αγώνας συνεχίζεται, καθώς – όπως υποστηρίζει – τα αιτήματα του κλάδου δεν έχουν ικανοποιηθεί. «Οι υποσχέσεις που δόθηκαν υπό την πίεση των κινητοποιήσεων δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την επιβίωσή μας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά συνολικά την ελληνική κοινωνία, κάνοντας λόγο για στρεβλώσεις στην αγορά που οδηγούν σε χαμηλές τιμές για τον παραγωγό και υψηλές για τον καταναλωτή. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τη μικρομεσαία αγροτική παραγωγή και ενισχύουν τις εισαγωγές.

«Παλεύουμε για να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο και να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι συνεννοήσεις με την αστυνομία

Όπως σημειώνουν πάντως αρμόδιες πηγές της αστυνομίας στο Dnews, υπήρξαν οι σχετικές συνεννοήσεις ώστε να βρεθούν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα, ενώ θα παραμείνουν στο κέντρο μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ειδικότερα, 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12.00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο των Αθηνών.

Από τη Βόρεια Εύβοια 7 με 10 τρακτέρ θα συναντηθούν στη Χαλκίδα και συνολικά περίπου 20 τρακτέρ θα φτάσουν στις Αφίδνες.

Στις 12:30 στην Αθήνα

Εκατό τρακτέρ, μέσω του Κηφισού θα βρεθούν στην Αθήνα, ενώ θα βρίσκονται στην άκρη της λεωφόρου. Επίσης στις 14:00 με πούλμαν άλλη μεγάλη ομάδα των αγροτών θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ όπου με την σειρά τους μετά από λίγη ώρα θα φτάσουν στην Ομόνοια. Από εκεί και με συνοδεία τα 100 τρακτέρ θα ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα.

Η Τροχαία πάντως θα προχωρά σε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Στο κέντρο, επιβαρυμένες θα είναι οι οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και οι γύρω δρόμοι, ενώ διακοπές θα υπάρξουν σε όλους τους δρόμους του Συντάγματος, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός αν δοθεί έκτακτη εντολή για κλείσιμο σταθμών.

H ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Π.Καλογιάννης από Νίκαια - Συμβολικός ο αριθμός των τρακτέρ στο Σύνταγμα

Όπως υποστήριξε ο Παναγιώτης Καλογιάννης, μέλος συντονιστικής επιτροπής αγροτών Νίκαιας, τα προβλήματα των αγροτών δεν έχουν λυθεί μετά την συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόσθεσε ότι εκτός από τα τρακτέρ ο κόσμος θα έρθει στο κέντρο με τα αυτοκίνητά του, αλλά και πούλμαν.

