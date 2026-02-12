Δείτε πόσα αυγά καταναλώνονται στη Γαλλία ετησίως ανά πολίτη αλλά και που οφείλεται το ρεκόρ αυτό.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφτασε η κατανάλωση των αυγών στη Γαλλία το 2025, με κάθε Γάλλο πολίτη να καταναλώνει ανά μέσο όρο 237 αυγά ή προϊόντα που είναι παράγωγά του. Το 2024 ο αριθμός αυτός άγγιζε τα 227 αυγά.

αύξηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή τάση, καθώς τα αυγά θεωρούνται προσιτή και ευέλικτη διατροφική επιλογή, κατάλληλη για διαφορετικές συνταγές και διατροφικά μοντέλα.

Σύμφωνα με το τεχνολογικό ινστιτούτο ITAVI, η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αγγίζοντας έως και τα 269 αυγά ανά άτομο ετησίως μέχρι το 2035. Από αυτά, περίπου το 70% εκτιμάται ότι θα αφορά αυγά με κέλυφος.

Η δυναμική αυτή έχει ρίζες στην περίοδο της πανδημίας, όταν η κατανάλωση εκτοξεύτηκε λόγω της παραμονής των πολιτών στο σπίτι. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, αντί η τάση να εξασθενήσει μετά την άρση των περιορισμών, διατηρήθηκε και εξελίχθηκε σε σταθερό μοτίβο αύξησης.

Πίεση στην παραγωγή και άνοδος εισαγωγών

Η έντονη ζήτηση είχε αντίκτυπο και στις τιμές. Σε επίπεδο χονδρικής, οι τιμές αυξήθηκαν περίπου κατά 20% μέσα στο τελευταίο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του FranceAgriMer. Ωστόσο, στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές παρέμειναν σχετικά συγκρατημένες, χάρη σε κυβερνητικό μηχανισμό που συνδέει τις τιμές τροφίμων με το κόστος παραγωγής.

Παρά την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, οι Γάλλοι παραγωγοί δυσκολεύονται να καλύψουν πλήρως τη ζήτηση. Ο κλάδος σχεδιάζει την κατασκευή 575 νέων πτηνοτροφικών μονάδων έως το 2035, ώστε να προστεθούν περίπου 10 εκατομμύρια ωοτόκες όρνιθες στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αυγών ενισχύθηκαν κατά 21% το 2025, με βασικούς προμηθευτές την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Αν και οι απευθείας αποστολές από την Ουκρανία παραμένουν περιορισμένες, σημαντικές ποσότητες ουκρανικών αυγών καταλήγουν στη γαλλική αγορά μέσω άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο εξωευρωπαϊκό προμηθευτή της Ένωσης, με τις εισαγωγές αυγών στην ΕΕ να αυξάνονται κατά 67% το πρώτο δεκάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη άνοδο της ζήτησης σε ολόκληρη την ήπειρο.