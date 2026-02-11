Η αναφορά ενός διπλωμάτη στη λίστα Έπσταϊν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας, μέσω της εκπροσώπου της Μοτ Μπρεζόν, προέτρεψε τις γυναίκες που έπεσαν θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν να στραφούν στη δικαιοσύνη, ύστερα από την αποκάλυψη του ονόματος Γάλλου διπλωμάτη που διατηρούσε επαφές με τον περιβόητο χρηματιστή.

Την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση υπογράμμισε, μετά το υπουργικό συμβούλιο, κυβερνητικό στέλεχος, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει απερίσπαστη στο έργο της.

Στα εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται το όνομα του Γάλλου διπλωμάτη Φαμπρίς Εντάν, το οποίο αναφέρεται επανειλημμένα. Σύμφωνα με τα έγγραφα, που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Εντάν φέρεται να αντάλλαξε επί σειρά ετών δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019.

{https://x.com/RTLFrance/status/2021589657914319172}

Όπως αποκάλυψαν τα Mediapart και Radio France, ο Γάλλος διπλωμάτης φέρεται να παρείχε στον Έπσταϊν πρόσβαση σε πληροφορίες και επαφές που σχετίζονταν με τη διπλωματική του δραστηριότητα στο εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση με «αποτροπιασμό».

Ο Φαμπρίς Εντάν βρίσκεται αυτή την περίοδο σε άδεια για προσωπικούς λόγους και διατηρεί παράλληλα δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Πάντως, η αναφορά του ονόματός του στην αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ενοχή ή παραβατική συμπεριφορά.Β