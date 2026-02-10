Οι δύο χώρες υπέγραψαν επιστολή προθέσεων που ανοίγει τον δρόμο για «μεγάλης κλίμακας κοινά έργα στον αμυντικο-βιομηχανικό τομέα».

Ουκρανία και Γαλλία συμφώνησαν να ξεκινήσουν κοινή παραγωγή όπλων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, μετά τη συνάντησή του με τη Γαλλίδα ομόλογό του στο Κίεβο.

Ο Μιχάιλο Φεντόροφ ανέφερε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν επιστολή προθέσεων που ανοίγει τον δρόμο για «μεγάλης κλίμακας κοινά έργα στον αμυντικο-βιομηχανικό τομέα». Δεν διευκρίνισε ποια όπλα θα παραχθούν από κοινού με τη Γαλλία ή πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή.

«Προχωρούμε από τις προμήθειες στη κοινή παραγωγή και σε μακροπρόθεσμες λύσεις που ενισχύουν συστηματικά την άμυνά μας», δήλωσε ο Φεντόροφ στο Telegram μετά τη συνάντηση με τη Γαλλίδα υπουργό Ένοπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρέν, στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία και η Γαλλία συζήτησαν επίσης νέες αποστολές γαλλικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Aster, μαχητικών Mirage 2000 και συστημάτων αεράμυνας SAMP-T.

Η Ουκρανία κάνει επίσης άνοιγμα τις εξαγωγές των όπλων που παράγονται εγχώρια, δήλωσε ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ένας τρόπος το Κίεβο να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές του προόδους κατά τη διάρκεια του πολέμου και να εξασφαλίσει πολύ αναγκαία έσοδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανέφερε ότι το 2026 θα ανοίξουν 10 «κέντρα εξαγωγών» για ουκρανικά όπλα σε όλη την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι μεταξύ των εξαγωγών θα είναι και μαχητικά drones, γνωστά και ως UAV. «Σήμερα, η ασφάλεια της Ευρώπης βασίζεται στην τεχνολογία και τα drones», είπε ο Ζελένσκι. «Όλα αυτά θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ουκρανική τεχνολογία και τους Ουκρανούς ειδικούς», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian