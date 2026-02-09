Είχε στείλει μήνυμα για τον πόλεμο και στους προηγούμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Τα κράνη που επιλέγουν οι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων είναι από τα «αξεσουάρ» που συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Όμως, αυτό που φόρεσε ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς είχε ειδική βαρύτητα.

Ο 27χρονος Ουκρανός- σημαιοφόρος της χώρας του στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης- εμφανίστηκε στη σημερινή προπόνηση του σκέλετον στην Κορτίνα με ένα κράνος το οποίο είχε πάνω του φωτογραφίες αθλητών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

«Κάποιοι από αυτούς ήταν φίλοι μου», δήλωσε στο Reuters μετά την προπόνηση. Στο κράνος του υπήρχαν φωτογραφίες της αρσιβαρίστριας Αλίνα Περεχούντοβα, του πυγμάχου Πάβλο Ιστσένκο, του παίκτη του χόκεϊ επί πάγου Ολεξίι Λογκίνοφ, του αθλητή και ηθοποιού Ιβάν Κονονένκο, του καταδύτη και προπονητή Μικίτα Κοζουμπένκο, του σκοποβόλου Ολεξίι Χαμπάροφ και της χορεύτριας Ντάρια Κούρντελ.

Ο 26χρονος δήλωσε ότι η ΔΟΕ επικοινώνησε με την Ολυμπιακή επιτροπή της Ουκρανίας για το κράνος του. «Το θέμα είναι ακόμα υπό εξέταση», συμπλήρωσε. Ο Ολυμπιακός χάρτης απαγορεύει τις πολιτικές δηλώσεις ή διαμαρτυρίες στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Ο Χεράσκεβιτς- που κράτησε το μήνυμα «Όχι πόλεμος στην Ουκρανία», στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, λίγες ημέρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας- έχει δηλώσει πως σκοπεύει να σεβαστεί τους κανονισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δεινά της Ουκρανίας θα παραμείνουν ορατά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026, σε συνέντευξη στο CNN δήλωσε πως δεν μετανιώνει για την κίνηση που έκανε πριν από τέσσερα χρόνια στο Πεκίνο.

«Δεν εμπόδισε την έναρξη του πολέμου, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να στρέψω την προσοχή στην Ουκρανία. Χρειαζόμαστε αυτή την προσοχή και τη χρειαζόμαστε τώρα. Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο μόνη της. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη άλλων χωρών και να καταλάβουν οι άνθρωποι την τεράστια κλίμακα του πολέμου και των θυμάτων», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε πόσο τρομακτική είναι η διαπίστωση πως οι συμπατριώτες του συνηθίζουν τον πόλεμο. «Είναι πραγματικά φριχτό να βλέπεις ότι άνθρωποι συνηθίζουν τους πυραύλους πάνω από το κεφάλι τους, να πηγαίνουν σε κηδεία φίλων τους σχεδόν κάθε εβδομάδα και να βομβαρδίζεται η γειτονιά ή τα σπίτια τους», υπογράμμισε.