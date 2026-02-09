Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα όταν μία 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όταν η 44χρονη επιχείρησε να παρκάρει ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.
Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, όταν η 44χρονη έκανε όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Με πληροφορίες του ΑΠΕ