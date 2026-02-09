Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όταν η 44χρονη επιχείρησε να παρκάρει ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα όταν μία 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όταν η 44χρονη επιχείρησε να παρκάρει ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, όταν η 44χρονη έκανε όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ