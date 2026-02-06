Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ερμού όταν γυψοσανίδα αποκολλήθηκε από διαμέρισμα 2ου ορόφου και έπεσε στο πεζοδρόμιο.
Τη στιγμή του περιστατικού, από το σημείο διερχόταν 70χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από την πτώση του υλικού.
Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούνταν εργασίες. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 51χρονου εργάτη.