Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ερμού όταν γυψοσανίδα αποκολλήθηκε από διαμέρισμα 2ου ορόφου και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Τη στιγμή του περιστατικού, από το σημείο διερχόταν 70χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από την πτώση του υλικού.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούνταν εργασίες. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 51χρονου εργάτη.