Πώς προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Γάλλο πρόεδρο με την υπόθεση Έπσταϊν.

Επιχείρηση παραπληροφόρησης, που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm-1516 και είχε ως στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν ανιχνεύθηκε από τις γαλλικές αρχές, ανακοίνωσε κυβερνητική πηγή.

Η υπηρεσία Viginum, που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, ανίχνευσε αυτή την επιχείρηση την Τετάρτη. Η επιχείρηση περιλάμβανε τη «δημιουργία ιστοσελίδας που σφετεριζόταν την ταυτότητα της France Soir, όπου δημοσιεύτηκε άρθρο που κατηγορούσε τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, για ανάμειξη στην "υπόθεση Έπσταϊν"», ανέφερε η πηγή επιβεβαιώνοντας πληροφορία του δικτύου BFMTV.

Στη συνέχεια, αυτή η ψευδής πληροφορία διογκώθηκε στο Χ, πρόσθεσε η γαλλική κυβερνητική πηγή.

Το βράδυ της Τετάρτης το μέσο ενημέρωσης France-Soir δημοσίευσε διάψευση στα κοινωνικά δίκτυα. «Σημαντική προειδοποίηση στους αναγνώστες της "France-Soir". Προσοχή: κλοπή εμπορικού σήματος και περιεχομένου. Ο ιστότοπος http://france-soir.net δεν έχει καμία σχέση με τη "France-Soir"», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X.

Με πληροφορίες από LeMonde