Η παρουσιάτρια αναμένεται να αποχωρήσει από την εκπομπή, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Μία έντονη διαφωνία on air ήταν η αφορμή η Κατερίνα Καινούργιου να αποκαλύψει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της, όταν η ίδια θα αποχωρήσει προκειμένου να γεννήσει και να απολαύσει την περίοδο της λοχείας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης άκουσε ότι η Ιωάννα Τούνη διέψευσε στην Έλενα Πολυκάρπου πως αρραβωνιάστηκε, είπε κάνοντας χιούμορ : «Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θα ‘χω ένα πολύ πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο μετά από αυτό».

Η Κατερίνα Καινούργιου τότε, απάντησε: «Αχ Στέφανέ μου, αλήθεια! Αν δεν σε ενδιαφέρει, βγαίνε έξω σε αυτό το μέρος. Ε μα πραγματικά τώρα, δεν μπορώ, που το γειώνει…».

«Μα τι να πω; Ότι σκάω κι ότι δε μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ;» της είπε ο συνεργάτης της.

«Εφόσον το παίζουμε στην εκπομπή παιδιά, ακούστε με λίγο… Εφόσον το παίζουμε στην εκπομπή, θέλω να το υποστηρίζουμε. Είναι πρόσωπο το οποίο φιλοξενούμε», επέμεινε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ωραία, θέλω Έλενα… Το διάστημα που θα λείπω και θα παρουσιάζει την εκπομπή ο Στέφανος, να μη του παίζεις καθόλου Τούνη και lifestyle. Καλή επιτυχία», είπε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτονας ποιος τελικά για το ποιος θα αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7rziqj0z9l?integrationId=40599y14juihe6ly}